FazAtleta ajuda no desenvolvimento de jovens esportistas

Ciclista Anna Vitória Machado tornou-se campeã brasileira de Mountain Bike - Foto: Acervo Pessoal

“Comecei no kart aos 10 anos, em uma brincadeira, e agora estou aqui, em posições altas nos rankings e ganhando campeonatos”, conta o piloto de kart Diogo da Silva Cruz, de 14 anos. “O problema é que o kart é um esporte caro e minha família não tem condição para custear. É graças ao FazAtleta que continuo competindo”, completa.

Bicampeão do Nordeste de F4 (2023 e 2024) e Campeão Paulista Light de Kart Cadete Rookie, Diogo é o primeiro piloto de kart a fazer parte do FazAtleta, programa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do governo do Estado, que custeia despesas de viagens, aluguel e aquisição de equipamentos esportivos, bolsa-auxílio, remuneração de técnicos, de atletas das mais diversas modalidades esportivas, olímpicas e paralímpicas.

Ele funciona com o abatimento no ICMS dado às empresas situadas na Bahia que apoiam financeiramente projetos esportivos aprovados pela Comissão Gerenciadora do Programa. Só nos últimos três anos, o FazAtleta investiu R$ 18,5 milhões em isenções fiscais. Em 2023, o investimento de R$ 8,5 milhões apoiou 199 projetos, 174 atletas e 25 eventos esportivos. Já em 2024, o programa conta com um investimento recorde de R$ 10 milhões. A Setre vai receber propostas até 1º de dezembro ou até esgotar o recurso disponível para execução.

“É um programa que, sobretudo, fortalece o jovem atleta”, explica o coordenador de esportes da Setre, Gustavo Augusto Miranda. “Para se ter uma ideia, 60% dos atletas contemplados em 2023 tinham entre 10 e 30 anos. Uma ajuda que é dada no momento que ele mais precisa e com o que ele precisa seja com bolsa, pagamento em academia, psicólogo, nutricionista, passagens aéreas e uma série de outras coisas que o ajudam a ser um atleta de alto rendimento. Por isso é muito importante que esses jovens atletas tenham esse programa ao seu alcance”.

Conquistas

Miranda destaca que o ponto forte do FazAtleta é dar aos jovens atletas a chance de alcançar a excelência no esporte – com a possibilidade de fazer dele sua profissão, representando a Bahia e o Brasil em competições pelo mundo. Muitas vezes, essa trajetória surge de forma despretensiosa, como no caso da ciclista Anna Vitória de Oliveira Vieira, de 17 anos. Em 2018, ela se interessou por mountain bike ao ver seu pai praticar o esporte por hobby nos fins de semana em sua cidade, Anguera.

“Meu pai me deu minha primeira mountain bike depois de fazer os quase 35 km do ciclo de turismo da minha cidade com uma bike que pedi emprestada a ele”, lembra. “A partir dali, meu interesse só cresceu e desde 2019 tenho participado de competições. Conheci o FazAtleta em 2021, quando participava das etapas do campeonato baiano, no qual ganhei meu primeiro título. Fui contemplada pelo programa em 2022 e 2023, entrei no cenário nacional e conquistei meu primeiro título brasileiro. A verdade é que sem esse incentivo não seria possível fazer tantas participações fora da Bahia, por isso sou muito grata”.

A nadadora Bárbara Britto Cruz, de 17 anos, foi diagnosticada com câncer ósseo no fêmur da perna direita aos 5 e precisou de amputação. “Os médicos recomendaram a natação como parte do meu processo de reabilitação”, conta. “No início, aos 9 anos, participei de aulas regulares, mas em 2019, aos 12 anos, tive a oportunidade de participar pela primeira vez de uma competição brasileira escolar representando a Bahia”.

Em 2020, ela passou dois meses treinando no Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo, mas com o início da pandemia, ela precisou retornar para sua cidade, Jequié. Em 2021, foi convidada a fazer parte do Núcleo de Alto Rendimento da Natação Paralímpica do Centro de Reabilitação da Fundação José Silveira em Jequié e, atualmente, faz parte da Seleção Brasileira de Jovens, é vice-campeã brasileira absoluta, dez vezes campeã brasileira escolar e foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Jovens Sub-18, que será realizado este mês, no Bahrein (país do Oriente Médio).

Bárbara entrou no FazAtleta no final do ano passado e isso mudou completamente o seu desempenho. "Acredito que um atleta de alto rendimento não se forma apenas dentro da água, é fundamental ter apoio fora dela”, avalia. “Assim, a colaboração entre meu clube, a Fundação José Silveira, o FazAtleta e a empresa que me patrocina, oferecendo assistência em suplementação, suporte nas competições, equipamentos, plano de saúde, fisioterapia, psicologia, nutrição e bolsa atleta… Tudo isso contribui para que eu alcance meu melhor desempenho”.