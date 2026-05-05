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CASO HENRIQUE BORGES

Filho do fundador do SPFW relata racismo e agressão no Candyall

Henrique Borges detalha agressão física e ofensas sofridas em Salvador; família luta para tipificar crime como racismo

Jair Mendonça Jr
Por

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Henrique Borges, filho do fundador do São Paulo Fashion Week (SPFW), Paulo Borges
Henrique Borges, filho do fundador do São Paulo Fashion Week (SPFW), Paulo Borges - Foto: Bob Wolfenson

Segundo informações do próprio Henrique Borges, de 20 anos, à revista Piauí, o estudante foi vítima de agressões físicas e verbais após um mal-entendido por uma lata de energético. O episódio é investigado como um caso de possível racismo no Candyall contra o filho do fundador do São Paulo Fashion Week (SPFW), Paulo Borges.

O relato de Henrique: "Você é um ladrão"

De acordo com os relatos de Henrique, o conflito começou na área VIP do evento. Ao acreditar que as bebidas eram cortesia do camarote patrocinado, ele pegou uma lata no chão. A reação de Décio Caribé de Castro Júnior, professor de karatê, foi imediata e agressiva. Mesmo com o pedido de desculpas do jovem, as ofensas não cessaram.

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Henrique detalha que foi seguido até o banheiro, onde foi encurralado e esmurrado no rosto. O agressor teria disparado: "Rouba, agora, seu ladrão... Agora você vai aprender".

Postura dos envolvidos e o "escudo social"

A reportagem da revista piauí destaca a conduta de Ricardo Mesquita Guedes, amigo do agressor, que teria minimizado a violência.

Ao perceber que tentavam filmar a situação, Guedes teria debochado: "Eu dou mil reais por esse celular". Ele ainda teria afirmado que "o pivete" — referindo-se a Henrique — deveria ter apanhado mais.

Batalha judicial e silêncio das instituições

A defesa de Henrique luta para que o caso não seja tratado apenas como lesão corporal, mas sim como racismo. A presunção de criminalidade sobre o corpo negro é o ponto central da denúncia apresentada pela família do jovem.

"A gente não pode mais permitir que isso seja tratado como uma briga de jovens. É sobre um corpo negro sendo lido como criminoso em um espaço onde ele deveria estar seguro", reforçam interlocutores ligados à família de Henrique.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação do Candyall Guetho Square para obter um posicionamento, mas, até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno. Seguimos acompanhando o caso.

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Tags:

Candyall Guetho Square racismo SPFW

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