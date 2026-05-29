Gasolina em Salvador tem diferença de 1 real; saiba onde está mais barato

Um levantamento exclusivo realizado pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 29, identificou uma variação de R$ 1,11 no preço da gasolina entre o posto mais econômico e o mais caro da cidade.

Enquanto o soteropolitano encontra o litro da gasolina comum a R$ 6,88 em um posto na região do Cidade Jardim, o valor dispara para R$ 7,99 ao optar pela gasolina aditivada em um estabelecimento na avenida Professor Magalhães Neto — uma distância que, na prática, custa caro ao bolso.

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Onde pesa mais?

O mapeamento aponta que o "imposto geográfico" é uma realidade. Em áreas como a avenida Santa Luzia, região do Horto Florestal, o preço da gasolina comum chega a R$ 7,49, evidenciando que a localização e a falta de uma regulação de margens de lucro estão alterando drasticamente o valor final que o motorista paga na bomba.

Confira a disparidade encontrada pelo A TARDE

Cidade Jardim - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

1 - Região do Cidade Jardim: R$ 6,88 (comum)

Av. Tancredo Neves (Sumaré) - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

2 - Av. Tancredo Neves (Sumaré): R$ 6,99 (comum)

Posto Escola - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

3 - Rua Edístio Pondé, Stiep (Posto Escola): R$ 7,14 (comum)

Av. Santa Luzia - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

4 - Av. Santa Luzia: R$ 7,49 (comum)

Avenida Professor Magalhães Neto - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

5 - Avenida Professor Magalhães Neto: R$ 7,79 (comum) e R$ 7,99 (aditivada)

Por que essa diferença?

Para especialistas, a variação de quase R$ 1,00 é um reflexo direto da liberdade de precificação dos revendedores, que utilizam o reajuste das refinarias como base, mas aplicam suas próprias margens de lucro. Sem um controle rigoroso, o consumidor que não pesquisa acaba pagando mais caro.

Seguimos acompanhando o valor dos combustíveis na Bahia, principalmente em Salvador.