Homenagem aos que se foram movimenta cemitérios de Salvador

Os cemitérios e igrejas de Salvador receberam ontem os familiares de pessoas falecidas para as homenagens do Dia de Finados. Para a data, os campos santos prepararam programações específicas e o comércio nas proximidades dos locais também ficou aquecido com o aumento na venda de flores, velas e objetos para a decoração de túmulos.

No Campo Santo, no bairro da Federação, a expectativa de visitação para o dia de Finados era de cinco mil pessoas. A administração da necrópole preparou uma grande programação.

“Temos no dia de hoje cinco missas, a primeira às 7h e a última às 16h. Também aconteceu uma oração inter religiosa, com lideranças de outras religiões [além da católica], a exemplo do hare Krishna, umbanda, candomblé e evangélicos. E teremos três ações em parceria com a Faculdade da Santa Casa”, explicou Roberto Guimarães, gerente da Santa Casa e do Campo Santo.

Vendas em alta

Para os comerciantes, a data é uma das mais importantes do ano, quando muitas pessoas costumam comprar flores para depositar no túmulo dos entes queridos. “Esse dia é importante pra gente lembrar das pessoas que nós perdemos e levar umas flores para ela. Há a expectativa de vender muitas flores”, contou Cláudia Nascimento, que vende flores em frente ao cemitério Campo Santo há 10 anos.

Cecília Vieira tem o costume de visitar o túmulo de uma amiga falecida há cinco anos. Segundo ela, apesar do feriado ser católico e ela do candomblé, considera a data importante. “Não é uma data relativa à minha religião, mas para mim é importante essa valorização daqueles que já se foram, nos ajuda a melhorar como pessoa”.

