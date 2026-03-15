Hospital da UFBA é investigado por falhas estruturais e maus-tratos contra idosos

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Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), unidade vinculada à UFBA - Foto: Reprodução | UFBA

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), unidade vinculada à Universidade Federal da Bahia (UFBA), está sendo alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal para apurar possíveis irregularidades na unidade de saúde.

A investigação busca esclarecer denúncias de maus atendimentos a pacientes idosos e falhas estruturais na unidade de saúde. A medida foi formalizada por meio de uma portaria em que o Portal A TARDE teve acesso.

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Segundo o inquérito, as suspeitas surgiram a partir de uma denúncia encaminhada à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que relata possíveis irregularidades no atendimento a idosos e problemas estruturais no hospital.

Falhas estruturais e condições de atendimento

Entre os pontos que serão investigados pelo MPF estão as condições de climatização das enfermarias, o espaço físico destinado aos pacientes e a garantia de privacidade durante procedimentos de higiene em quartos coletivos.

O órgão também quer esclarecimentos sobre a disponibilidade de insumos hospitalares, como toalhas e fraldas geriátricas, além da quantidade de profissionais de enfermagem atuando nas unidades.

A investigação também pretende verificar se houve registros de reclamações relacionadas a superlotação, falta de materiais e desconforto térmico nas enfermarias.

MPF cobra informações da gestão do hospital

Para esclarecer os fatos, o MPF solicitou informações detalhadas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela administração do hospital.

Entre os dados requisitados estão:

situação atual do sistema de climatização das enfermarias;

taxa média de ocupação dos leitos nos últimos seis meses;

protocolos utilizados para garantir a privacidade dos pacientes;

estoque de insumos hospitalares, como toalhas e fraldas geriátricas;

dimensionamento das equipes de enfermagem por turno;

registros de manifestações feitas à ouvidoria da unidade.

O prazo estabelecido pelo MPF para envio das informações é de 10 dias úteis.

Investigação também apura atendimento a pacientes idosos

De acordo com o documento, a apuração busca verificar se há falhas estruturais ou administrativas que possam comprometer o atendimento digno e humanizado a pacientes idosos internados no hospital.

O documento foi assinado pelo procurador da República Fábio Conrado Loula, que converteu uma Notícia de Fato em inquérito civil para aprofundar as apurações.

Após o recebimento das informações e a realização das diligências necessárias, o MPF deverá avaliar as medidas cabíveis no caso.

O que diz a EBSERH?

Em nota, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) informou que a denúncia mencionada pela reportagem já havia sido previamente analisada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e que já apresentou os esclarecimentos e registros assistenciais pertinentes.

Além disso, ressaltou que a "Hupes-UFBA adota protocolos assistenciais padronizados voltados à segurança do paciente, à preservação da dignidade e à garantia da privacidade durante os cuidados em saúde, em consonância com as normas aplicáveis aos serviços hospitalares".

Veja nota na íntegra

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA), esclarece que a denúncia mencionada na reportagem já havia sido previamente analisada pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

Na ocasião, o hospital apresentou os esclarecimentos e registros assistenciais pertinentes, tendo o procedimento sido arquivado pelo Ministério Público Estadual diante da inexistência de indícios de irregularidades no atendimento prestado.

Posteriormente, a mesma demanda foi encaminhada ao Ministério Público Federal, oportunidade em que a Ebserh novamente prestou os esclarecimentos institucionais e apresentou as informações assistenciais disponíveis.

A Ebserh ressalta que o Hupes-UFBA adota protocolos assistenciais padronizados voltados à segurança do paciente, à preservação da dignidade e à garantia da privacidade durante os cuidados em saúde, em consonância com as normas aplicáveis aos serviços hospitalares.

A empresa permanece à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos adicionais, reafirmando seu compromisso com a qualidade da assistência prestada à população usuária do Sistema Único de Saúde.