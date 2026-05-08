Hospital expande para Salvador e inaugura unidade de alto padrão

Salvador passou a contar, desde a última quinta-feira, 7, com uma nova unidade hospitalar focada em um modelo de assistência inovador no país. O Blanc Hospital inaugurou sua sede na capital baiana, localizada no bairro do Itaigara, com uma estrutura voltada exclusivamente para a realização de cirurgias de baixa, média e alta complexidade.

A unidade inicia o atendimento efetivo aos pacientes no próximo dia 18 de maio. O projeto foi desenhado para integrar todas as etapas da jornada do paciente cirúrgico, priorizando a segurança e a eficiência operacional. A infraestrutura conta com 12 salas cirúrgicas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) equipada, banco de sangue e um centro de imagem com exames de tomografia, ultrassonografia e raio-X.

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Especialidades e atendimento

O hospital atenderá 17 especialidades médicas, recebendo tanto pacientes particulares quanto beneficiários dos principais planos de saúde. Segundo o superintendente Eduardo Sento Sé, o foco é garantir previsibilidade assistencial. “Toda a estrutura foi desenhada para garantir organização do fluxo e um alto padrão de segurança ao paciente cirúrgico”, explica o gestor.

Um dos diferenciais da unidade no Itaigara é a hotelaria hospitalar. O espaço foi projetado para oferecer conforto e privacidade, contando inclusive com uma suíte presidencial para atendimentos de maior exclusividade. O modelo, que nasceu em Porto Alegre em 2018, foca em cirurgias eletivas, o que reduz riscos de infecção hospitalar e acelera a recuperação do paciente.

Expansão estratégica

A chegada a Salvador faz parte do plano de expansão nacional do grupo, que já possui unidades em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Para o vice-presidente do grupo, Flávio Mendes, a capital baiana é uma praça estratégica para consolidar o modelo de alto padrão da marca.

“Estamos levando a uma praça de grande relevância um modelo já comprovado em eficiência e qualidade, ampliando nossa capacidade de gerar valor para pacientes, cirurgiões e operadoras”, destaca Mendes. A operação aposta na união entre tecnologia de ponta e processos estruturados para transformar a experiência de saúde na Bahia.