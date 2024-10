Jovem doa cabelo e inspira campanha de solidariedade

Davi deixou o cabelo crescer e doou a mecha ao Cican - Foto: Marcus Vinicius de Andrade - Divulgação / CICAN

Aos 14 anos, Davi Alves dos Santos encontrou uma maneira especial de apoiar sua madrinha, diagnosticada com câncer e em tratamento: ele deixou o cabelo crescer por mais de um ano, com o objetivo de doar uma mecha em solidariedade, Davi foi até o Centro Estadual de Oncologia (CICAN) para realizar o corte e doar ao Projeto Fios Solidários, que transforma cabelos doados em perucas para pacientes em tratamento oncológico. A ação calhou de acontecer em meio ao Outubro Rosa mês voltado para a conscientização e prevenção do câncer de mama.

O jovem acompanhou de perto o tratamento de sua madrinha, Márcia, quando ainda era criança. Um dos momentos mais marcantes para ele foi quando viu o cabelo dela começar a cair. "Eles ficaram paralisados por ser tão crianças e não entender o que significava aquilo", relembra Márcia.

Sensibilizado pelo impacto do tratamento em sua madrinha, anos depois Davi tomou a decisão. "Ele falou que ia deixar o cabelo crescer porque queria fazer a doação para as pessoas que tivessem precisando, como eu precisei", conta Márcia.

A decisão surgiu na mente de Davi pouco antes da pandemia. “No início da pandemia que eu cortei”. Mas teve que deixar guardado por conta do isolamento sicial. A oportunidade de doar para o projeto no CICAN surgiu, especialmente após o sogro de Márcia também ser diagnosticado com câncer. “Coincidentemente, vimos uma placa sobre o Fios Solidários e decidimos que seria lá que Davi faria a doação,” conta Márcia, ressaltando que ele fez questão de que ela estivesse presente nesse momento especial.

Apesar de estar preparada para perder o cabelo durante a quimioterapia, Márcia conta que o mais difícil foi lidar com o olhar de piedade das pessoas.

O gesto de Davi, ao doar seu cabelo, reforçou nela a atitude positiva e trouxe ainda mais apoio, motivando-a a compartilhar sua história para inspirar outras pessoas a enfrentar o câncer.

Projeto Fios Solidários

O projeto Fios Solidários, criado em 2019 pela equipe de Serviço Social do CICAN, nasceu da percepção de como o câncer e os efeitos colaterais do tratamento impactam a autoestima das pacientes. O programa busca não apenas elevar a autoestima, mas também oferecer apoio emocional no enfrentamento mais positivo da doença.

*Sob a supervisão da jornalista Isabel Villela