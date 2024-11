Moradores promovem café da manhã especial para garis em Salvador

Café da manhã realizado no Rio Vermelho - Foto: Marlon Abboud/Divulgação

Agentes de limpeza da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foram surpreendidos com um café da manhã especial nesta segunda-feira, 11, que aconteceu no Boteco do Tetê, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A ação foi promovida pelo Conselho Comunitário Social e de Segurança dos bairros do Rio Vermelho e Ondina.

Realizado pelo terceiro ano consecutivo, o evento reuniu cerca de 40 profissionais da limpeza em uma celebração que reforça o respeito e a valorização do trabalho da categoria. Segundo o Conselho, diversas empresas da região contribuíram para tornar o momento ainda mais especial.

O Hotel Catarina Paraguaçu, a Padaria Rio Vermelho, A Villa Forma Academia e os restaurantes Botino, Casa de Tereza, Boteco do França e Boteco do Tetê colaboraram com o cardápio de um café da manhã reforçado, oferecido aos trabalhadores. Além disso, durante o evento, houve um sorteio em dinheiro para os participantes.

Geane, de 37 anos, que trabalha como profissional da limpeza há três anos, expressou sua gratidão pelo reconhecimento: "Já é o terceiro ano que eles fazem o café para a gente, e ficamos muito agradecidos, porque eles sempre lembram do nosso trabalho. É muito importante saber que existem pessoas que valorizam o que fazemos."

Essa foi a segunda ação em homenagem aos garis no mês de novembro, já que no dia 1º outro café da manhã foi realizado no Hotel Porto Belo, no bairro de Ondina, com a presença de dezenas de profissionais da limpeza.