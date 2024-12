'Novembro Azul na Vila’ oferece exames preventivos gratuitos

Atendimento é por ordem de chegada e não é necessário apresentar requisição médica - Foto: © Reprodução | TV Brasil

Os homens com 45 anos ou mais que moram, ou trabalham no bairro da Vila Laura, em Salvador, poderão participar hoje (29) do “Novembro Azul na Vila”, que vai oferecer gratuitamente consultas com urologista, exames de Antígeno Prostático Específico (PSA) para avaliação da saúde da próstata e eletrocardiogramas (ECG). A ação acontece das 9h às 13h, na Rua Lalita Costa, nº 390, em frente à Igreja Batista da Vila (IBAV). O atendimento é por ordem de chegada e não é necessário apresentar requisição médica.

Segundo uma das organizadoras do evento, Neila Nascimento a expectativa é que cerca de 100 pessoas sejam atendidas. “Novembro Azul é um mês de conscientização sobre a saúde masculina, que busca desconstruir tabus e incentivar os homens a fazerem os exames de próstata”, conta ela. Segundo Neila, no Brasil a estimativa é de 65.840 novos casos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020-2022. “Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata ocupa a primeira posição no país em todas as regiões brasileiras”, conta.

Com base em dados do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) informou que a doença matou 17 mil homens no Brasil em 2023, uma média de 47 por dia.

Neila reforça a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura. “Os exames de próstata permitem detectar o câncer em fases iniciais, quando o tratamento tem mais chances de ser bem-sucedido. Isso é fundamental, porque o câncer de próstata pode crescer rapidamente e se espalhar para outros órgãos”, explica a organizadora. Ela destaca que ações como essa são essenciais para conscientizar os homens sobre a necessidade do cuidado preventivo e para facilitar o acesso a exames que podem salvar vidas.

Além dos exames a saúde da próstata, o evento também oferece aferição de glicemia e pressão arterial, promovendo um cuidado integral com a saúde dos participantes. Para complementar os atendimentos, serão realizadas palestras educativas abordando temas importantes relacionados à saúde masculina. Uma delas tratará da saúde mental, destacando a importância de cuidar do bem-estar psicológico dos homens, enquanto outra discutirá saúde financeira, mostrando como a gestão adequada dos recursos pode impactar positivamente a qualidade de vida.

A ação é uma iniciativa do Instituto Cuidaress, em parceria com a IBAV, a Escola Nacional de Saúde (ENASA) e a ONG Todo Dia é Rosa.

Diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce do câncer de próstata é crucial para aumentar as chances de cura, mas o diagnóstico tardio ainda eleva significativamente a mortalidade. A prevenção inclui exames regulares e acompanhamento médico, especialmente porque a doença apresenta poucos sintomas em fases iniciais. No Brasil, homens tendem a negligenciar os cuidados de saúde, o que aumenta o risco de diagnósticos tardios. Além da saúde urológica, fatores como diabete, hipertensão e obesidade também estão ligados ao câncer.

Os tratamentos para o câncer de próstata variam conforme o estágio da doença, a agressividade das células tumorais, a idade e as condições de saúde do paciente, além de serem definidos em conjunto entre o paciente e o médico. As opções incluem cirurgia, radioterapia, vigilância ativa, hormonioterapia, quimioterapia e o uso de radiofármacos.

Entre os avanços na área cirúrgica, as técnicas minimamente invasivas, como a prostatectomia robótica, têm ganhado destaque. Essa abordagem apresenta diversas vantagens em relação ao método convencional, como menor perda de sangue, recuperação mais rápida, tempo reduzido de hospitalização e menos dor no pós-operatório. Além disso, a precisão proporcionada pela tecnologia, que inclui visualização tridimensional e instrumentos articulados, permite preservar tecidos saudáveis ao redor da próstata.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre