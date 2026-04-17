DICAS
Onde ir no feriado? 5 lugares em Salvador para fugir do básico
De museus tecnológicos à vibe urbana do novo MAC: veja o roteiro de lugares que foram revitalizados e são paradas obrigatórias em Salvador
O feriadão se aproxima e, para muitos soteropolitanos, a primeira ideia de lazer é pegar a estrada. No entanto, uma Salvador "escondida" tem atraído turistas do mundo inteiro enquanto moradores passam pela porta sem notar as mudanças.
Se você não visita o Comércio ou a Graça há mais de um ano, saiba que a cidade ganhou novos espaços de tecnologia, arte e lazer que nada lembram o antigo cenário.
Selecionamos cinco destinos que foram recentemente inaugurados ou passaram por grandes requalificações para você "turistar" na própria cidade com custo baixo e experiências de alto nível.
1. O "segredo" sob o Mercado Modelo: galeria subterrânea
O cartão-postal mais famoso de Salvador agora tem uma vida pulsante abaixo do nível do mar. A requalificação do subsolo do Mercado Modelo transformou as antigas arcadas em uma galeria de arte moderna.
- O que ver: obras que homenageiam os orixás e a história da resistência negra em Salvador.
- Funcionamento: aberto de segunda a sábado (9h às 18h) e domingos (9h às 14h).
2. MAC Bahia: o museu que tem pista de skate (Graça)
Esqueça aquela ideia de museu silencioso e estático. O antigo Museu Rodin deu lugar ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), que integrou a mansão histórica à cultura urbana.
- O que ver: além das exposições de arte digital e contemporânea, o espaço conta com uma pista de skate, área para grafite e um café charmoso.
- Por que ir: é o ponto de encontro da nova cena jovem da cidade.
3. Casa das histórias de Salvador (Comércio)
Localizada ao lado do Plano Inclinado Gonçalves, a Casa das Histórias não é um museu de "velharias". É um centro tecnológico que conta a história da cidade através de grandes telas interativas e depoimentos de moradores comuns.
- Destaque: a vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos a partir do último andar é uma das mais privilegiadas (e pouco conhecidas) da região.
4. Cidade da Música: antropologia no Casarão de Azulejos
Quem passa em frente ao imponente prédio azul no Comércio não imagina que ali dentro funciona um dos museus mais modernos do país. A Cidade da Música oferece uma viagem pelos ritmos baianos, do axé ao trap.
- Experiência: o visitante pode gravar sua própria faixa em um estúdio profissional dentro do museu.
5. A volta do Parque de Pituaçu
Para quem busca natureza, o Parque Metropolitano de Pituaçu passou por etapas importantes de revitalização em suas trilhas e sinalização em 2026.
- O que fazer: aluguel de bicicletas para a ciclovia que contorna a lagoa e os pedalinhos, que voltaram a ser uma opção clássica para famílias no feriado.
Serviço Prático para o Feriado
- Transporte: o uso do VLT e a integração com o BRT facilitam o acesso ao Comércio e Centro Histórico sem a preocupação com estacionamento.
- Preços: a maioria dos museus municipais tem ingressos sociais (R$ 10 a R$ 20) e alguns possuem gratuidade às quartas-feiras ou domingos (verificar programação semanal).
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