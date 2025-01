Órgãos debatem esquema de segurança para Lavagem do Bonfim

O encontro ocorreu no auditório Capitão Gréc, no prédio administrativo da SSP - Foto: Márcia Santana | SSP-BA

Representantes de órgãos estaduais e municipais se reuniram nesta quinta-feira (26) para discutir o planejamento da Operação Lavagem do Bonfim 2025. O encontro ocorreu no auditório Capitão Gréc, no prédio administrativo da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Lavagem do Bonfim, uma das mais tradicionais festas populares de Salvador, está marcada para 16 de janeiro. O cortejo sairá da Igreja da Conceição da Praia e seguirá até a Basílica do Senhor do Bonfim.

Participaram da reunião membros das Polícias Militar, Civil, Técnica e do Corpo de Bombeiros, além de representantes das superintendências de Inteligência, Telecomunicações, Gestão Tecnológica e Organizacional, e Gestão Integrada da Ação Policial, entre outros setores estaduais. Também estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Guarda Municipal, Limpurb e outros órgãos municipais.

Segundo o tenente-coronel Maurício Marinho, diretor de Planejamento Integrado, o encontro teve como objetivo promover a integração entre os órgãos e alinhar as ações de segurança e suporte que serão oferecidas à população durante o evento.

"Este primeiro encontro foi necessário para que os órgãos conversem sobre o que está sendo preparado para a festa popular", disse o tenente-coronel.