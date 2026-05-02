Pai morre afogado ao salvar filho na Praia do Flamengo em Salvador

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GRAER e PM e realizaram buscas com um helicóptero - Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A tarde deste sábado, 2, foi marcada por uma tragédia heroica na Praia do Flamengo, em Salvador. Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada oficialmente, morreu afogado após conseguir resgatar o próprio filho que estava em perigo no mar.

O resgate e a atuação do GRAER

Segundo relatos de banhistas e informações preliminares, a vítima percebeu que a criança estava sendo puxada por uma corrente de retorno e mergulhou imediatamente para ajudá-la.

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Embora tenha conseguido colocar o filho em segurança, o pai foi surpreendido pela força das águas e não conseguiu retornar à areia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mobilização das equipes de emergência. O Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar realizou buscas com um helicóptero, enquanto salva-vidas do Salvamar e o Corpo de Bombeiros atuavam na água e na faixa de areia. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi constatado no local.

Estado da criança

A criança foi resgatada sem ferimentos graves. Segundo informações locais, ela foi levada para o encontro da mãe, que trabalha em um centro comercial em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Atenção: a Praia do Flamengo é conhecida por apresentar valas e correntes de retorno fortes em determinados trechos, exigindo atenção redobrada dos banhistas, especialmente em dias de mar agitado.



Dicas de segurança: como agir em correntes de retorno

Para evitar novas tragédias, autoridades reforçam os cuidados ao nadar em praias de mar aberto:

Mantenha a calma: não tente nadar contra a correnteza (em direção à areia).

Nade para o lado: tente sair da corrente nadando paralelamente à praia.

Sinalize: levante os braços para pedir ajuda imediatamente.

Observe as bandeiras: respeite a sinalização de "perigo" colocada pelos salva-vidas.

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