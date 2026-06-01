OBRAS AUTORIZADAS
Palácio Rio Branco vai virar hotel de luxo no Centro Histórico de Salvador
Após anos fechado, palácio começa sua transformação em hotel de luxo
O silêncio no Palácio Rio Branco, fechado desde 2021, está com os dias contados. Em ato oficial nesta segunda-feira, 1, o Governo da Bahia autorizou o início das obras que transformarão um dos prédios mais emblemáticos de Salvador em um hotel de luxo, elevando o patamar da hotelaria no Centro Histórico.
O que muda no Centro Histórico?
A requalificação não é apenas uma reforma estrutural; é uma aposta estratégica na requalificação urbana. O projeto está nas mãos de Alex Allard, nome por trás da Cidade Matarazzo, em São Paulo.
A promessa é unir o valor histórico do edifício de 6 mil metros quadrados a um padrão de serviço internacional inédito para o estado.
- O que está garantido: a preservação rigorosa da arquitetura original e a manutenção do Memorial dos Governadores, assegurando a memória cultural da Bahia.
- Novo perfil de turista: o objetivo é atrair o público de alto padrão, movimentando o setor de serviços e impulsionando a economia do entorno.
- Cronograma: com a Ordem de Serviço assinada hoje, 1 de junho, a expectativa é de canteiro de obras movimentado já nas próximas semanas.
Esta intervenção conecta-se diretamente à estratégia Salvador 4.7.7, que busca integrar tecnologia, modernização da infraestrutura e preservação patrimonial. Para o setor de turismo, o projeto é visto como o "divisor de águas" que faltava para reposicionar a capital baiana no circuito de luxo global.