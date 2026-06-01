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OBRAS AUTORIZADAS

Palácio Rio Branco vai virar hotel de luxo no Centro Histórico de Salvador

Após anos fechado, palácio começa sua transformação em hotel de luxo

Jair Mendonça Jr
Por
Palácio Rio Branco
Palácio Rio Branco - Foto: Divulgação | Fábio Marconi

O silêncio no Palácio Rio Branco, fechado desde 2021, está com os dias contados. Em ato oficial nesta segunda-feira, 1, o Governo da Bahia autorizou o início das obras que transformarão um dos prédios mais emblemáticos de Salvador em um hotel de luxo, elevando o patamar da hotelaria no Centro Histórico.

O que muda no Centro Histórico?

Cidade Matarazzo, em São Paulo
Cidade Matarazzo, em São Paulo - Foto: Reprodução Internet

A requalificação não é apenas uma reforma estrutural; é uma aposta estratégica na requalificação urbana. O projeto está nas mãos de Alex Allard, nome por trás da Cidade Matarazzo, em São Paulo.

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A promessa é unir o valor histórico do edifício de 6 mil metros quadrados a um padrão de serviço internacional inédito para o estado.

  • O que está garantido: a preservação rigorosa da arquitetura original e a manutenção do Memorial dos Governadores, assegurando a memória cultural da Bahia.
  • Novo perfil de turista: o objetivo é atrair o público de alto padrão, movimentando o setor de serviços e impulsionando a economia do entorno.
  • Cronograma: com a Ordem de Serviço assinada hoje, 1 de junho, a expectativa é de canteiro de obras movimentado já nas próximas semanas.

Esta intervenção conecta-se diretamente à estratégia Salvador 4.7.7, que busca integrar tecnologia, modernização da infraestrutura e preservação patrimonial. Para o setor de turismo, o projeto é visto como o "divisor de águas" que faltava para reposicionar a capital baiana no circuito de luxo global.

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Centro Histórico Salvador

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