Paróquia promove VIII Feira Imaculada para celebrar jubileu

Evento conta com atrações religiosas e seculares - Foto: Divulgação

Fé, fraternidade, entretenimento e cultura são as palavras que definem a VIII Feira Imaculada. Essa celebração se inicia hoje e se estenderá até o próximo domingo, marcando as comemorações do ano jubilar da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Stella Maris, que completa 15 anos, e as homenagens ao santo da esperança. Com o tema “Celebrando a fé e a história”, o evento conta com atrações religiosas e seculares, para celebrar a fé, promover a integração e apoiar os trabalhos sociais da Obra Social Anjo Bom da Bahia (OSABB).

A grande novidade deste ano é a volta, depois de dois anos, da atração Filhos de Jorge. Outras atrações farão parte da programação da Feira da Imaculada, como o Ministério de Música Harmonia, o cantor Clayton Borges e o padre Jaciel Bezerra, além de shows com artistas seculares, como Marquinhos Café, Banda Representa e Os Mortalhas. No domingo o público encontrará espaços temáticos como o “Boteco do Padre” e o “Costelão do Vigário”, reunindo amigos e familiares na confraternização.

Segundo o pároco Paulo Nunes Santos, a estrutura foi pensada para proporcionar um ambiente fraterno e familiar: “A gente traz essas duas realidades: tanto de músicas religiosas quanto seculares - desde que não rebaixem nenhum ser humano - para compreender que a vida não é uma coisa ou outra. A gente reza, mas também se diverte”, afirma.

Além da música e da gastronomia, a feira contará com brinquedos e atividades para as crianças. Paulo relata que toda a estrutura montada é completamente diferente das outras feiras realizadas anteriormente: “É um ambiente ousado mas a gente compreende que temos feito o melhor para Deus e a comunidade também merece”.

Além de ser um espaço de celebração e entretenimento, a feira busca dar visibilidade e apoio financeiro à OSABB, que é dedicada ao cuidado das pessoas mais simples, apoiando cerca de 70 famílias e cinco instituições de caridade, fornecendo cestas básicas, formação, orientação jurídica e atendimento psicológico. A paróquia também oferece cursos profissionalizantes como cuidador de idosos, copeiro, atendente e muito mais.

De acordo com o padre Paulo Nunes Santos, o evento não apenas celebra o jubileu da paróquia, mas acolhe as comunidades carentes de bairros ao redor de Stella Maris, como Mussurunga, Itapuã e São Cristóvão. “Cada pessoa que participa contribui com o nosso trabalho social, levando adiante a missão de ser anjo na vida daqueles que mais precisam”, explicou o pároco.

Os ingressos para a feira estão disponíveis na Secretaria da Paróquia e após as missas dominicais ao preço de R$ 30,00 para entrada única. Hoje a entrada será solidária, pedindo a doação de 1 kg de alimento não perecível, e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela