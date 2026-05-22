População se revolta com erro durante greve dos rodoviários em Salvador

A população de Salvador revoltou-se na manhã desta sexta-feira, 22, com o descumprimento de uma das determinações judiciais impostas à greve dos rodoviários. Diversas pessoas atrasaram-se para seus compromissos ou precisaram desembolsar valores altos para recorrer a viagens por aplicativos.

O motivo da indignação foi o desrespeito, por parte dos rodoviários, a uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que determinava a circulação de 60% da frota nos horários de pico, entre 4h30 e 8h30. Na prática, contudo, os coletivos só começaram a sair das garagens por volta das 8h.

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Relatos de transtornos e insegurança

Uma das passageiras afetadas pela situação foi Carla Miranda, que se atrasou para o emprego devido à ausência de transporte na estação. Além de criticar a falta de ônibus, ela destacou a insegurança de permanecer na via pública aguardando condução.

“A gente sai cedo de casa para se aventurar e se arriscar. Ficam várias motos passando, a gente não sabe quem é quem. Eu estou aqui na rua desde as 6h. Já troquei de ponto porque o local ficou vazio; saí de um e vim para outro, inclusive para perto da entrada da garagem. Mostrei para a empresa também que a garagem estava fechada”, explicou.

Embora a greve tenha sido encerrada oficialmente na manhã desta sexta-feira, o retorno dos modais ocorreu de forma gradativa. Carla ressaltou que, mesmo com o anúncio do fim da paralisação, não tinha perspectiva de conseguir transporte para chegar ao trabalho.

“Ficam mandando muitas mensagens via WhatsApp: ‘Ah, a greve acabou, aguarde mais um momento, vai chegar’. Mas até agora não saiu ônibus nenhum da garagem. Eu continuo aqui, cansada e com fome, porque saí cedo de casa. Dizem que a greve foi suspensa, mas cadê os ônibus?”, questionou.

Diante da falta de coletivos, alguns usuários recorreram ao metrô, embora a mudança repentina de rota também tenha gerado aborrecimentos.

“Eu estou acostumada a pegar ônibus. Agora tive que pegar o metrô. Eu gosto do metrô, mas quando não estou agoniada. Agora estou agoniada para trabalhar. Já vou chegar atrasada. Era para chegar às 8h, mas já passa desse horário”, relatou uma passageira que preferiu não se identificar.

Deslocamento a pé

Sem opções de transporte público na superfície, alguns cidadãos optaram por caminhar até seus destinos. Esse foi o caso de Romério Barbosa, que andou do bairro do Cabula até a Vila Laura para chegar ao trabalho — um trajeto de cerca de 7 quilômetros.

“O transporte público é essencial para nós. Nem todo mundo tem condições de pagar um aplicativo. O metrô está rodando, mas não há ônibus para fazer a integração”, lamentou Romério.

População teme novo aumento na tarifa

Após o encerramento da greve, os empresários do setor alegaram não dispor de orçamento para cumprir todas as exigências dos rodoviários. Diante desse cenário, a população começou a questionar se o valor da passagem, que atualmente custa R$ 5,90, sofrerá um novo reajuste.

Em entrevista ao portal MASSA!, o usuário Jânio manifestou sua insatisfação com a possibilidade:

“Eu acho que não seria justo, porque os ônibus não oferecem tanto conforto que justifique esse aumento de passagem. Espero que não aconteça, porque nós já gastamos muito. Ter que pagar uma passagem mais cara por mais um ano? Todo ano aumenta a tarifa e os ônibus não melhoram”, criticou.

A passageira Adriana Moreira também reforçou que as falhas estruturais na frota atual invalidam qualquer debate sobre aumento tarifário. “Temos que trabalhar quase que apenas para pagar o transporte público, essa é a nossa vida. Aumenta duas ou três vezes no ano, os ônibus continuam ruins, parecendo carroças, e ficamos nisso”, desabafou.