Programação cultural celebra 56 anos da Biblioteca Juracy Magalhães Jr.

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A Biblioteca Juracy Magalhães Junior, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, completou 56 anos ontem e comemorou a data com uma programação especial que envolveu a comunidade local em atividades musicais, contação de histórias e debates sobre a história do bairro.

“São 56 anos da Biblioteca Juracy Magalhães Jr., de tradição, de história no Rio Vermelho, e agora repaginada, melhorada”, conta chefe de gabinete da Fundação Pedro Calmon, Caruso Costa. “Vamos buscar ainda mais melhorias, deixá-la cada dia mais moderna e ser um espaço cada dia mais multicultural”, completou. As melhorias às quais Caruso se refere dizem respeito à reforma que o local recebeu entre 2022 e 2023.

A programação de aniversário começou cedo, às 9h, com a apresentação do coro sinfônico da Polícia Militar da Bahia (PMBA), seguido pela contação de histórias para o público infantil com Lívia Góis. No período da tarde, o bate-papo sobre as histórias e curiosidades do histórico bairro do Rio Vermelho contou com a participação de Adson Brito Velho, Carmela Talento e mediação de Clairton Quintela Soares.

Carmela Talento, é moradora do bairro e viu a biblioteca nascer e de acordo com ela, se tornar um referencial. Ela destacou a importância da Biblioteca Juracy Magalhães Jr. como um verdadeiro centro cultural do bairro do Rio Vermelho. Segundo ela, a biblioteca, que inicialmente servia principalmente como espaço para empréstimo de livros e leitura de jornais, evoluiu para abrigar um acervo valioso de fotografias e histórias sobre o bairro. “Essa biblioteca guarda muito a história do bairro”, afirmou.

Carmela é jornalista e autora do Blog do Rio Vermelho, site voltado para falar do Rio Vermelho, e Para ela, o público deveria visitar a Biblioteca Juracy Magalhães Jr., principalmente para conhecer tudo que envolve o bairro. “Muita gente não sabe, mas tem livros aqui que falam sobre o Rio Vermelho. E em outro lugar você não vai achar, você acha aqui na biblioteca”, revela ela.

O evento foi encerrado com a apresentação da Camerata Quarteto Novo, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

O equipamento conta com um acervo de 17 mil livros, setores de empréstimo; pesquisa infantil; periódico; auditório (espaço Caramuru); sala digital, além dos espaços reservados ao funcionamento do setor administrativo. E funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e aos sábados, das 08h às 12h, a unidade oferece ao público diversas atividades culturais como: oficinas literárias, lançamento de livros, palestras, rodas de conversas, atrações lúdicas, musicais, teatro, exposições temáticas, entre outras ações.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela