Projeto abre novos pontos para doação de roupas

As festas de fim de ano trazem um sentimento de solidariedade, e, para aproveitar o momento, a Humana Brasil criou uma iniciativa para reaproveitamento de roupas e calçados usados. Através do projeto Repense Reuse, foram disponibilizados 157 pontos de coleta espalhados por shopping centers, praças e mercados, com o objetivo de facilitar a doação, promover a sustentabilidade e contribuir com comunidades em situação de vulnerabilidade.

Os itens recolhidos são enviados ao Centro de Armazenamento e Triagem do projeto, onde passam por uma avaliação. Peças em bom estado são direcionadas para as Lojas Humana, localizadas nos bairros de Itapuã, Piedade e Uruguai, ou transformadas em novos produtos por costureiras e sapateiros. Nessas lojas, os itens são vendidos a preços acessíveis, e os lucros financiam projetos sociais, como cursos de capacitação, recuperação ambiental e apoio a pequenos agricultores.

Além de combater o desperdício, o projeto gera empregos e reduz impactos ambientais. Para cada 50 kg de peças reaproveitadas, são evitados 305 kg de emissões de CO2, e economizados 200 mil litros de água.

Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse, reforça a importância de doar com consciência:" É importante sempre arrumar o guarda-roupa e tirar aquelas peças que não usamos mais. As peças devem estar em bom estado de uso e limpeza. Isso faz bem para quem doa, movimenta a economia, protege o meio ambiente e apoia projetos sociais."

Onde doar

Os contêineres estão localizados em locais estratégicos, como o Parque da Cidade e o Jardim Zoológico. A lista completa está disponível no site Repense Reuse. (https://repensereusebrasil.org.br/#where-donate) A iniciativa pretende demonstrar como gestos simples, como a doação de roupas esquecidas no armário, podem transformar vidas e proteger o planeta.

