Protesto de motoristas por aplicativo mobiliza PM e complica o CAB

- Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A batalha por melhorias nas condições de trabalho fez os motoristas e entregadores por aplicativo irem às ruas de todo o Brasil nesta terça-feira, 14. Em Salvador, o cenário já é de mobilização total inclusive deslocando equipes de ocorrências em outros pontos para a região do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os portais Massa! e A TARDEacompanharam o protesto contra a PLP 152/2025 e ouve relatos de profissionais com anos de experiências que cobram melhorias “das antigas.”

Com seis anos de atuação, Adriano Santos, que é popular pelo apelido de “Uber do Negão”, carrega o sentimento de dedicação, mas de reconhecimento do que deve ser prioridade quando o assunto é discussão trabalhista. Ele indica que a motivação junto aos colegas é lutar contra o relatório final, e não contra o governo ou regulamentação da categoria.

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“Só beneficia a plataforma de aplicativo. O que a gente almeja nesse momento é que sejam retirados os pontos que prejudicam o motorista. Temos uma despesa muito grande com financiamento de carro, combustível com preços abusivos, as tarifas horríveis, a cobrança do passageiro e repassa pouco para o motorista. É uma paralisação ordeira, sem nenhum tipo de prejuízo e danos à sociedade”, menciona.

Para ele, corridas nos valores de R$ 100, por exemplo, chegam aos motoristas em fatias abaixo de 50%, em valores como R$ 45. Na concepção de Adriano, não há justificativa plausível já que as plataformas não têm despesa com financiamentos e manutenções dos veículos, internet e outros fatos.

‘É um prejuízo que se calcular, inviabiliza totalmente o serviço para o motorista pelo aplicativo, é um absurdo. Este relatório vai de uma certa forma escravizar o motorista do aplicativo legalmente”, rebate.

Manifestação

Com largada no CAB, o protesto deve seguir pelas ruas da capital baiana até a região do Shopping da Bahia. De acordo com apuração do MASSA!, a ideia dos manifestantes é "travar o trânsito", o que foi sinalizado pelas lideranças dos grupos participantes.

Para gerir possíveis transtornos, o policiamento já está reforçado na região. Em contato com a reportagem, agentes das forças de segurança relataram que, parte deles, tiveram que deixar outras ocorrências para acompanhar a manifestação. Há no local guarnições da 81ª CIPM, BPatamo, Águia