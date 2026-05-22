Rodoviários descumpriram acordo de 60% da frota nas ruas, diz Semob

Após os rodoviários de Salvador decretarem greve nesta sexta-feira, 22, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que não houve início de operação nas garagens de ônibus da capital até por volta das 6h30, o que configura descumprimento da decisão judicial que determina a circulação de 60% da frota nos horários de pico e 40% nos demais períodos durante a paralisação.

A decisão havia sido estabelecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5), após a confirmação da paralisação na noite de quinta-feira, 21, quando novas tentativas de mediação entre trabalhadores e empresários terminaram sem acordo. Com isso, a greve foi mantida para esta sexta-feira.

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Segundo a Semob, está em andamento uma operação de contingência com veículos do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), que estão sendo utilizados para atender a população nos principais corredores da cidade e reduzir os impactos da paralisação.

"Amarelinhos"

Em entrevista ao portal Massa!, um agente de trânsito da Semob detalhou como está funcionando a operação dos “amarelinhos” durante a greve dos rodoviários em Salvador.

Questionado sobre a atuação dos veículos, ele explicou que o sistema está operando com reforço na região, mas sem intervalos fixos entre as viagens.

“Nós estamos aqui operando no momento com 16 amarelinhos sendo distribuídos nas linhas aqui. Garibaldi, Nordeste, LB1, LB2, 0140, Rio Vermelho, Pituba, Brotas, dando suporte para esses carros aqui no momento”, afirmou.

Ele também explicou que todos os veículos estão partindo da Lapa, mas sem uma regularidade definida de horários.

“Todos saindo da Lapa, agora o intervalo nós não podemos programar. Pode ser de meia hora, pode ser de 1 hora, de 40 minutos”, disse.

Foto: Portal MASSA! / Vinicius Viana

O órgão também informou que equipes de fiscalização estão atuando nos principais terminais e em todas as garagens de ônibus, acompanhando a movimentação do sistema e o cumprimento das determinações judiciais.

Garagens seguem fechadas

A equipe do portal A TARDE foi até garagens de ônibus de Salvador, que seguem fechadas na manhã desta sexta-feira. Em Campinas de Pirajá, no pátio da garagem G6, em Pirajá, veículos permanecem parados, sem saída para operação.

Foto: Garagem de Campinas de Pirajá

Greve dos rodoviários

A paralisação foi aprovada em assembleia da categoria após a segunda audiência no TRT-BA terminar sem consenso entre rodoviários e empresários.

Entre os pontos de divergência estão: