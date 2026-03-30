Saiba o que vai abrir e fechar em Salvador durante a Semana Santa

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Veja o horário de funcionamento dos comércios em Salvador - Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Durante o período de Semana Santa, que começa nesta segunda-feira, 30, e vai até o sábado, 4, vários pontos de comércio podem sofrer mudanças no horário de funcionamento. Confira o que vai abrir e fechar durante os dias de celebração.

Um dos principais movimentos será o cancelamento do “viradão”, prática que costumava acontecer no Mercado Popular Água de Meninos, conhecido como "Mercado do Peixe", entre a quinta e a sexta-feira.

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O estabelecimento já alcançou as 35h seguidas de funcionamento.

Fazem parte dessa programação:

Mercado Popular Água de Meninos;

Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) de Periperi e Itapuã;

Mercado de Itapuã.

Confira a agenda para esses locais

Mercado Popular Água de Meninos - "Mercado do Peixe"

Segunda (30) a quarta-feira (1º) - 4h às 19h;

Quinta-feira (2) - 4h às 22h;

Sexta (3) e sábado (4) - 4h às 13h.

Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) - Periperi

Segunda-feira (30) - 6h às 13h;

Terça-feira (31) - 6h às 17h;

Quarta (1º) e quinta-feira (2) - 5h30 às 18h;

Sexta-feira (3) - 5h às 13h.

Mercado de Itapuã

Segunda (30) a quinta-feira (2) - 6h às 19h;

Sexta-feira (3) - as peixarias ficarão abertas até 12h e os bares até 17h.

Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) - Itapuã

Segunda-feira (30) - 6h às 19h;

Terça (31) a quinta-feira (2) - 6h às 19h;

Sexta-feira (3) - 6h às 18h.

Outros comércios que terão o horário alterado

Shopping da Bahia

Sexta-feira, 3

Lojas: 12h às 21h;

Lojas âncoras: 12h às 21h;

Alimentação / restaurantes: 12h às 21h;

Bancos: fechados;

Clivale: fechada;

Bodytech: 08h às 15h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5;

Cinemas: conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br;

Playland: 12h às 21h;

Planeta Criança: 12h às 21h;

Planeta Imaginário: 12h às 21h;

Vila Trampolim: 12h às 21h;

Sábado, 4

9h às 22h, seguindo a programação normal.

Domingo, 5