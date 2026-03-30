SALVADOR
Saiba o que vai abrir e fechar em Salvador durante a Semana Santa
Comércios terão horários de funcionamento alterado durante os dias de celebração
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Durante o período de Semana Santa, que começa nesta segunda-feira, 30, e vai até o sábado, 4, vários pontos de comércio podem sofrer mudanças no horário de funcionamento. Confira o que vai abrir e fechar durante os dias de celebração.
Um dos principais movimentos será o cancelamento do “viradão”, prática que costumava acontecer no Mercado Popular Água de Meninos, conhecido como "Mercado do Peixe", entre a quinta e a sexta-feira.
O estabelecimento já alcançou as 35h seguidas de funcionamento.
Fazem parte dessa programação:
- Mercado Popular Água de Meninos;
- Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) de Periperi e Itapuã;
- Mercado de Itapuã.
Confira a agenda para esses locais
Mercado Popular Água de Meninos - "Mercado do Peixe"
- Segunda (30) a quarta-feira (1º) - 4h às 19h;
- Quinta-feira (2) - 4h às 22h;
- Sexta (3) e sábado (4) - 4h às 13h.
Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) - Periperi
- Segunda-feira (30) - 6h às 13h;
- Terça-feira (31) - 6h às 17h;
- Quarta (1º) e quinta-feira (2) - 5h30 às 18h;
- Sexta-feira (3) - 5h às 13h.
Mercado de Itapuã
- Segunda (30) a quinta-feira (2) - 6h às 19h;
- Sexta-feira (3) - as peixarias ficarão abertas até 12h e os bares até 17h.
Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) - Itapuã
- Segunda-feira (30) - 6h às 19h;
- Terça (31) a quinta-feira (2) - 6h às 19h;
- Sexta-feira (3) - 6h às 18h.
Outros comércios que terão o horário alterado
Shopping da Bahia
Sexta-feira, 3
- Lojas: 12h às 21h;
- Lojas âncoras: 12h às 21h;
- Alimentação / restaurantes: 12h às 21h;
- Bancos: fechados;
- Clivale: fechada;
- Bodytech: 08h às 15h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5;
- Cinemas: conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br;
- Playland: 12h às 21h;
- Planeta Criança: 12h às 21h;
- Planeta Imaginário: 12h às 21h;
- Vila Trampolim: 12h às 21h;
Sábado, 4
- 9h às 22h, seguindo a programação normal.
Domingo, 5
- 12h às 21, seguindo a programação normal do local,
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