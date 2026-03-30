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SALVADOR

Saiba o que vai abrir e fechar em Salvador durante a Semana Santa

Comércios terão horários de funcionamento alterado durante os dias de celebração

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/03/2026 - 15:56 h

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Veja o horário de funcionamento dos comércios em Salvador
Veja o horário de funcionamento dos comércios em Salvador -

Durante o período de Semana Santa, que começa nesta segunda-feira, 30, e vai até o sábado, 4, vários pontos de comércio podem sofrer mudanças no horário de funcionamento. Confira o que vai abrir e fechar durante os dias de celebração.

Um dos principais movimentos será o cancelamento do “viradão”, prática que costumava acontecer no Mercado Popular Água de Meninos, conhecido como "Mercado do Peixe", entre a quinta e a sexta-feira.

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O estabelecimento já alcançou as 35h seguidas de funcionamento.

Fazem parte dessa programação:

  • Mercado Popular Água de Meninos;
  • Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) de Periperi e Itapuã;
  • Mercado de Itapuã.

Confira a agenda para esses locais

Mercado Popular Água de Meninos - "Mercado do Peixe"

  • Segunda (30) a quarta-feira (1º) - 4h às 19h;
  • Quinta-feira (2) - 4h às 22h;
  • Sexta (3) e sábado (4) - 4h às 13h.

Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) - Periperi

  • Segunda-feira (30) - 6h às 13h;
  • Terça-feira (31) - 6h às 17h;
  • Quarta (1º) e quinta-feira (2) - 5h30 às 18h;
  • Sexta-feira (3) - 5h às 13h.

Mercado de Itapuã

  • Segunda (30) a quinta-feira (2) - 6h às 19h;
  • Sexta-feira (3) - as peixarias ficarão abertas até 12h e os bares até 17h.

Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) - Itapuã

  • Segunda-feira (30) - 6h às 19h;
  • Terça (31) a quinta-feira (2) - 6h às 19h;
  • Sexta-feira (3) - 6h às 18h.

Outros comércios que terão o horário alterado

Shopping da Bahia

Sexta-feira, 3

  • Lojas: 12h às 21h;
  • Lojas âncoras: 12h às 21h;
  • Alimentação / restaurantes: 12h às 21h;
  • Bancos: fechados;
  • Clivale: fechada;
  • Bodytech: 08h às 15h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5;
  • Cinemas: conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br;
  • Playland: 12h às 21h;
  • Planeta Criança: 12h às 21h;
  • Planeta Imaginário: 12h às 21h;
  • Vila Trampolim: 12h às 21h;

Sábado, 4

  • 9h às 22h, seguindo a programação normal.

Domingo, 5

  • 12h às 21, seguindo a programação normal do local,

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horário de funcionamento semana santa

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