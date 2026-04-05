SALVADOR
Salvador terá semana de calor e chuvas rápidas; confira a previsão
Previsão indica dias abafados, com chuva principalmente no início da semana
Por Luan Julião
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A semana começa com tempo instável em Salvador, mas sem grandes mudanças no padrão típico do outono. A previsão indica dias de calor, presença de sol entre nuvens e pancadas de chuva em alguns períodos.
De acordo com dados do Climatempo, os próximos dias devem manter temperaturas elevadas, com máximas chegando aos 30°C e sensação de abafamento.
Segunda terá chuva passageira e noite firme
Nesta segunda-feira, 6, o tempo deve ser semelhante ao registrado no domingo. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, enquanto à noite o tempo fica firme.
Terça começa chuvosa em Salvador
Na terça-feira (7), a chuva ganha mais intensidade, especialmente pela manhã.
- Temperatura: 24°C a 30°C
- Volume de chuva: 30,1 mm
O dia será de manhã chuvosa, com aberturas de sol à tarde. Já à noite, a previsão aponta pancadas de chuva que podem se estender.
Quarta terá pancadas rápidas e muitas nuvens
Na quarta-feira, 8, o tempo segue instável, mas com menor volume de chuva.
- Temperatura: 25°C a 28°C
- Volume de chuva: 4,8 mm
O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira, enquanto a noite terá muitas nuvens, porém sem chuva.
Quinta será de tempo firme
A quinta-feira, 9, marca uma trégua nas chuvas.
- Temperatura: 25°C a 30°C
- Volume de chuva: 0,0 mm
A previsão indica sol entre nuvens e tempo seco ao longo de todo o dia.
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