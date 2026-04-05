Salvador terá semana de calor e chuvas rápidas; confira a previsão

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Sensação de abafamento deve marcar os próximos dias em Salvador - Foto: SHIRLEY STOLZE / Ag. A TARDE

A semana começa com tempo instável em Salvador, mas sem grandes mudanças no padrão típico do outono. A previsão indica dias de calor, presença de sol entre nuvens e pancadas de chuva em alguns períodos.

De acordo com dados do Climatempo, os próximos dias devem manter temperaturas elevadas, com máximas chegando aos 30°C e sensação de abafamento.

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Segunda terá chuva passageira e noite firme

Nesta segunda-feira, 6, o tempo deve ser semelhante ao registrado no domingo. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, enquanto à noite o tempo fica firme.

Terça começa chuvosa em Salvador

Na terça-feira (7), a chuva ganha mais intensidade, especialmente pela manhã.

Temperatura: 24°C a 30°C

Volume de chuva: 30,1 mm

O dia será de manhã chuvosa, com aberturas de sol à tarde. Já à noite, a previsão aponta pancadas de chuva que podem se estender.

Quarta terá pancadas rápidas e muitas nuvens

Na quarta-feira, 8, o tempo segue instável, mas com menor volume de chuva.

Temperatura: 25°C a 28°C

Volume de chuva: 4,8 mm

O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira, enquanto a noite terá muitas nuvens, porém sem chuva.

Quinta será de tempo firme

A quinta-feira, 9, marca uma trégua nas chuvas.

Temperatura: 25°C a 30°C

Volume de chuva: 0,0 mm

A previsão indica sol entre nuvens e tempo seco ao longo de todo o dia.