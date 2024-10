Simm oferece 185 vagas de emprego para esta quinta-feira

- Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 185 vagas de emprego e estágio para esta quinta-feira (3) em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Atendente de telemarketing

Requisitos: Ensino superior completo em Direito, sem experiência, imprescindível ter pós-graduação na área de Direito.

Salário: R$2.060,40 + benefícios

Vagas: 1

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Lubrificador / lavador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.140,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da região da Calçada, Cidade Baixa ou Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Dedetizador

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter moto e CNH A e B.

Salário: R$1.504,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de material de construção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Camareira de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, ter conhecimento de pacote Office

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Gerente de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de governança (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.356,00 + benefícios

Vagas: 1

Eletricista (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.202,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de consultório dentário

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Escrevente

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.460,26 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em culinária oriental.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 20

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.437,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de produção (vaga de Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter curso na área de panificação, gastronomia ou confeitaria, devido à Lei do Aprendizagem, faixa etária de 18 a 22 anos.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia de Produção (cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento de pacote Office.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de fast food

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar em carga horária normal ou reduzida, vaga zoneada para Alto das Bombas, Calabar, Federação, Alto de Ondina, Chame-Chame e Vasco da Gama.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Salvador e região metropolitana.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 2.066,33 + benefícios

Vagas: 1

Operador de casa de máquinas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: R$1.829,41 + benefícios

Vagas: 1

Serralheiro de alumínio e vidros (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável moradores do Subúrbio e adjacências.

Salário: R$2.500,00 + transporte

Vagas: 1

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde, noite e madrugada.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 40

Pedreiro (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter curso de NR-35 atualizado.

Salário: R$2.631,20 + benefícios

Vagas: 1

Consultor comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas para pessoa jurídica.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 5

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 45

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência com vendas, boa dicção e vivência com vendas externas.

Salário: R$1.801,00 + benefícios

Vagas: 8

Químico

Requisitos: Ensino superior completo em Química, seis meses de experiência, imprescindível possuir registro no CRQ.

Salário: R$ 2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino incompleto, três meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino incompleto, três meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.797,58 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Encanador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Eletricista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento de informática, habilidade com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar nos bairros: Itapuã, Trobogy, Graça, Rio Vermelho, Pernambués, Stella Maris, Estrada do Coco, Caminho das Árvores e Pituba.

Salário: R$ 1.431,10 + benefícios

Vagas: 9