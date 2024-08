Suspeito de tocar fogo em ônibus é preso em São Cristóvão

- Foto: Divulgação / Polícia Militar

Nesta segunda-feira, 12, um mandado de prisão foi cumprido no bairro de São Cristóvão contra um homem suspeito de incêndio qualificado a transporte coletivo. As ações foram conduzidas por equipes da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

Segundo as investigações da unidade policial, o crime ocorreu no dia 27 de abril, no final de linha do bairro, quando um ônibus foi incendiado após a morte de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O mandante do crime, Emesson Melo dos Santos, de 26 anos, foi morto em confronto com policiais militares no dia 7 de junho.

Com o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi submetido aos exames de lesões de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça.