SALVADOR
Trezena de Santo Antônio começa neste domingo; veja programação
Tradicional celebração segue até 13 de junho, no Centro Histórico
A tradicional Trezena de Santo Antônio Além do Carmo, que homenageia o santo casamenteiro, começou neste domingo, 31, no Centro Histórico de Salvador, e segue até 13 de junho. Neste ano, a celebração tem como tema “Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil!” e a expectativa é atrair milhares de devotos e turistas durante os 13 dias.
Padres e autoridades religiosas convidada irão conduzir cada noite, através de reflexões sobre a Santa Missa, a Eucaristia, o Evangelho e a vida cristã, além das tradicionais bênçãos temáticas. Durante o período, alimentos serão arrecadados para ações assistenciais da paróquia.
A abertura aconteceu às 7h30 com o "Caminho de Antônio", uma peregrinação que partiu da Igreja de Santo Antônio da Barra com destino ao Santuário Além do Carmo. Às 10h houve uma missa festiva e bênção dos peregrinos. A programação desta noite se encerra às 18h, com uma missa em comemoração a um ano de elevação do Santuário.
Veja programação dos próximos dias:
01/06 – Segunda-feira
- 19h - Bênção dos Pais
Tema: “A Missa é o memorial do Mistério Pascal de Cristo”
Pregador: Pe. Lázaro Silva Muniz
02/06 – Terça-feira
- 19h - Bênção das Mães
Tema: “Por que ir à missa aos domingos?”
Pregador: Pe. Antônio Jorge
03/06 – Quarta-feira
- 19h - Bênção das Crianças
Tema: “Ritos iniciais: Não cheguem à Missa em cima da hora”
Pregador: Dom Marco Eugênio
04/06 – Quinta-feira – Corpus Christi
- 09h – Missa Solene na Catedral Basílica - Bênção do Santíssimo no Santuário
- 19h – Bênção da Água
Tema: “O pecado rompe a relação com Deus e com os outros”
Pregador: Pe. Jonathan de Jesus da Silva
05/06 – Sexta-feira
- 19h - Bênção dos Artistas
Tema: “Glória: escola de oração”
Pregador: Pe. José Carlos Ferreira Santana
06/06 – Sábado
- 19h - Bênção das Chaves
Tema: “Coração aberto para receber a Palavra de Deus”
Pregador: Pe. Ariobaldo Borges Alves
07/06 – Domingo
- 08h – Missa Paroquial
- 10h – Carreata pelas ruas da paróquia
- 19h – Bênção dos Avós
Tema: “O Evangelho: é Cristo quem fala”
Pregador: Dom Esmeraldo Barreto de Farias
08/06 – Segunda-feira
- 19h - Bênção dos Jovens
Tema: “Creio, mas aumenta a minha fé”
Pregador: Pe. Jorge Bonfim Costa
09/06 – Terça-feira
- 19h - Bênção da Família
Tema: “Jesus precisa do nosso pouco”
Pregador: Pe. Gil André Peixinho Vieira
10/06 – Quarta-feira
- 19h - Bênção dos Enfermos
Tema: “A oração eucarística: sacrifício gratuito de Cristo”
Pregador: Pe. Adilton Pinto Lopes
11/06 – Quinta-feira
- 19h - Bênção dos Comerciantes e Empresas
Tema: “Consciência de ser filho de Deus”
Pregador: Pe. Lucas Sena
12/06 – Sexta-feira
- 19h - Bênção dos Noivos e Namorados
Tema: “A Eucaristia nos fortalece e nos faz dar fruto”
Pregador: Pe. Sérgio Ricardo Gomes de Freitas
13/06 – Sábado – Festa de Santo Antônio
- 05h30 – Alvorada
- 06h – Missa Paroquial – Pe. Jailson Jesus dos Santos
- 07h30 – Missa Paroquial – Pe. Valmiro Cerqueira Santiago
- 09h – Missa Paroquial – Pe. Lafaiete Santana de Sá
- 10h30 – Missa Paroquial – Pe. Geovane Santos Ferreira
- 12h – Missa Paroquial – Pe. Lucas Gonçalves Almeida da Silva
- 15h30 – Missa Festiva – Dom Gabriel dos Santos Filho
- 17h – Procissão pelas ruas de Santo Antônio e Barbalho
- 19h – Bênção de Santo Antônio para abertura da Copa do Mundo