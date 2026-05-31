Trezena de Santo Antônio começa neste domingo; veja programação

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A tradicional Trezena de Santo Antônio Além do Carmo, que homenageia o santo casamenteiro, começou neste domingo, 31, no Centro Histórico de Salvador, e segue até 13 de junho. Neste ano, a celebração tem como tema “Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil!” e a expectativa é atrair milhares de devotos e turistas durante os 13 dias.

Padres e autoridades religiosas convidada irão conduzir cada noite, através de reflexões sobre a Santa Missa, a Eucaristia, o Evangelho e a vida cristã, além das tradicionais bênçãos temáticas. Durante o período, alimentos serão arrecadados para ações assistenciais da paróquia.

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A abertura aconteceu às 7h30 com o "Caminho de Antônio", uma peregrinação que partiu da Igreja de Santo Antônio da Barra com destino ao Santuário Além do Carmo. Às 10h houve uma missa festiva e bênção dos peregrinos. A programação desta noite se encerra às 18h, com uma missa em comemoração a um ano de elevação do Santuário.

Veja programação dos próximos dias:

01/06 – Segunda-feira

19h - Bênção dos Pais

Tema: “A Missa é o memorial do Mistério Pascal de Cristo”

Pregador: Pe. Lázaro Silva Muniz

02/06 – Terça-feira

19h - Bênção das Mães

Tema: “Por que ir à missa aos domingos?”

Pregador: Pe. Antônio Jorge

03/06 – Quarta-feira

19h - Bênção das Crianças

Tema: “Ritos iniciais: Não cheguem à Missa em cima da hora”

Pregador: Dom Marco Eugênio

04/06 – Quinta-feira – Corpus Christi

09h – Missa Solene na Catedral Basílica - Bênção do Santíssimo no Santuário

19h – Bênção da Água

Tema: “O pecado rompe a relação com Deus e com os outros”

Pregador: Pe. Jonathan de Jesus da Silva

05/06 – Sexta-feira

19h - Bênção dos Artistas

Tema: “Glória: escola de oração”

Pregador: Pe. José Carlos Ferreira Santana

06/06 – Sábado

19h - Bênção das Chaves

Tema: “Coração aberto para receber a Palavra de Deus”

Pregador: Pe. Ariobaldo Borges Alves

07/06 – Domingo

08h – Missa Paroquial

10h – Carreata pelas ruas da paróquia

19h – Bênção dos Avós

Tema: “O Evangelho: é Cristo quem fala”

Pregador: Dom Esmeraldo Barreto de Farias

08/06 – Segunda-feira

19h - Bênção dos Jovens

Tema: “Creio, mas aumenta a minha fé”

Pregador: Pe. Jorge Bonfim Costa

09/06 – Terça-feira

19h - Bênção da Família

Tema: “Jesus precisa do nosso pouco”

Pregador: Pe. Gil André Peixinho Vieira

10/06 – Quarta-feira

19h - Bênção dos Enfermos

Tema: “A oração eucarística: sacrifício gratuito de Cristo”

Pregador: Pe. Adilton Pinto Lopes

11/06 – Quinta-feira

19h - Bênção dos Comerciantes e Empresas

Tema: “Consciência de ser filho de Deus”

Pregador: Pe. Lucas Sena

12/06 – Sexta-feira

19h - Bênção dos Noivos e Namorados

Tema: “A Eucaristia nos fortalece e nos faz dar fruto”

Pregador: Pe. Sérgio Ricardo Gomes de Freitas

13/06 – Sábado – Festa de Santo Antônio