Um caminhão de roupas é descartado por segundo em todo o planeta

Projeto Envolva-se Rede Recostura reaproveita tecidos, enquanto capacita mulheres - Foto: Milla Souza / AG. A TARDE

Contaminando terra, água e ar, a cada segundo um caminhão de roupas é descartado no mundo, apontam dados da Fundação Ellen MacArthur junto a New Textiles Economy. O padrão de consumo fast fashion, no qual os itens são fabricados, consumidos e descartados rapidamente, tem crescido pelo mundo de forma alarmante, e iniciativas têm se engajado para tentar reverter essa situação. Como? Mostrando que as roupas não deveriam ser descartadas tão rapidamente - e dando novo dono e uso para as que são.

“Hoje, parte do mercado da moda tornou as roupas quase descartáveis, com vários fabricantes visando apenas o lucro, enquanto o consumidor não exita em jogar elas no lixo. Toda essa situação é um desastre, então iniciativas que nos ajudam a reaproveitar essas roupas são muito essenciais”, afirma a estudante de farmácia de 20 anos, Mailane Ferreira, que conheceu a loja Humana Brasil (Unidade Piedade) faz pouco tempo e já é uma grande fã.

A loja é um um brechó solidário com fim social que faz parte do projeto Repense Reuse, da Associação Humana Povo para Povo Brasil, e possui 169 pontos de coleta espalhados por Salvador, RMS e Feira de Santana. Depois da triagem e de serem higienizadas, elas são levadas às lojas da Humana, onde são vendidas em ciclos de valores que começam nos R$35 e finalizam em R$3 - salvo alguns itens especiais -, com o lucro ajudando projetos comunitários do Humana Brasil.

Hoje, a indústria têxtil é a segunda fonte mais poluidora do mundo, depois apenas da petrolífera, afirma a gerente geral do Repense Reuse, Ivanir Matos. “E a moda proposta pelas lojas Humana atua como braço apoiador desse processo, mitigando os danos ambientais a partir da proposta de pegar peças já produzidas, mas ainda em perfeito estado e reinseri-las no mercado sem uso de pesticidas e água”, explica.

“Saber desses objetivos do projeto torna as compras ainda melhores, né?”, aponta a analista de recursos humanos, Marcela Rodrigues, que conheceu a loja através da filha Yasmin, de 20 anos, que já circulou por muitos brechós e explica que logo percebeu que a proposta do espaço é diferente. “Principalmente por ajudarem projetos sociais com parte dos lucros. É um ciclo completo de solidariedade”, afirma a jovem estudante de veterinária.

No primeiro semestre de 2024 o Repense Reuse coletou 200 toneladas de têxteis na Bahia, e indicadores ambientais do projeto apontam que isso gera uma redução de 1.2 milhão em emissão de CO2 e 1.2 bilhão de litros de água. Hoje, explica o diretor do Instituto de Biologia da UFBA, Francisco Kelmo, a água do planeta é uma das principais vítimas dessa poluição.

Poluição



“Cerca de 20% das fontes de água próprias para consumo estão poluídas por roupas, pois isso ocorre nas três fases da vida delas: na produção com a grande quantidade de água que é necessária, nas lavagens liberando micropigmentos e resíduos, e quando jogadas fora liberando resíduos químicos e microplásticos, no caso das de poliéster”, explica o diretor, apontando que a indústria da moda ainda contribui com o aumento do efeito estufa.



Mas a Humana Brasil não está sozinha na luta contra esse perigoso padrão de consumo - muito alimentado hoje, inclusive, por sites estrangeiros e suas “blusinhas” quase descartáveis. Brechós físicos têm crescido pelas cidades, assim como os virtuais como Enjoei, Repassa e Troc, e todos fazem parte, em menor ou maior grau, desse grupo de iniciativas que tentam evitar a ida precoce de peças para as grandes ilhas de lixões de roupas pelo mundo.

Uma delas é o Envolva-se Rede Recostura, que desde 2011 reaproveita tecidos, enquanto capacita membros de instituições beneficiadas pelo Sesc Mesa Brasil - banco de alimentos onde o Recostura nasceu. Só este ano o projeto está com 13 parceiros doadores e já captou 427,35 kg de roupas. Na outra ponta, 20 mulheres indicadas por instituições cadastradas no Mesa Brasil transformam essas doações em saias, coletes, bolsas e o que mais a criatividade permitir.

“São mulheres negras e pardas com uma renda familiar de até um salário mínimo, e todas elas são muito dedicadas. Esse ano a capacitação também oferece uma trilha formativa sobre temas importantes como empreendedorismo, gestão de negócios, precificação e fotografia de produtos, pois queremos que elas possam ter uma renda a partir do que aprendem e ensinam”, explica a assistente social do Sesc Mesa Brasil, Renata Espinheira.

Assistente social Renata Espinheira coordena a ação | Foto: Milla Souza / AG. A TARDE

Elas são incentivadas a serem multiplicadoras nas comunidades em que atuam, conta Renata, e isso é algo que a aposentada Ieda Barbosa de Oliveira, de 68 anos, faz muito bem. “Tenho ensinado para crianças do Calabar a fazer diversas coisas e sempre ficam animados. Isso para mim é muito gratificante, pois não é só multiplicar o que sei, mas também é repassar esse cuidado que devemos ter com a natureza, a proteger e evitar o desperdício de coisas que ainda podemos usar e que podem se tornar belas peças”, afirma Dona Ieda.



E é essa geração que vem trazendo a ideia de sustentabilidade com ainda mais força para o mercado. “As gerações mais novas estão com esse olhar e são elas que vão consumir”, afirma o CEO da Polo Salvador (@polosalvador_) e especialista em meio ambiente, Hari Hartmann. A Polo Salvador é uma fábrica têxtil baiana que possui o selo Zero Energy (Green Building Council Brasil - GBC Brasil), Camisa Carbono Zero (ABNT), Prêmio Fieb de Desempenho Socioambiental, entre outros. E está na lista dos 100 projetos mais sustentáveis do mundo, reconhecida durante a reunião do G20 na Índia, em 2023.

Redução de resíduos sólidos, reutilização da água da chuva em descargas e torneiras, sinalizadores em equipamentos de alto consumo para que não haja desperdício e a reutilização da água dos condicionadores de ar para irrigar as plantas, são apenas algumas iniciativas sustentáveis da Polo. Em sua produção de camisa pólo, por exemplo, são usados materiais com fibra de poliéster (constituída a partir da reciclagem de garrafas PET) e fibra de algodão orgânico.

“A sustentabilidade é o futuro das empresas, um caminho sem volta. Ou entra ou fica para trás. Existe ainda uma cultura que vai no caminho contrário, mas ainda está em tempo, as coisas estão mudando. Estamos caminhando”, afirma Hari esperançoso.

Peças com defeito, retalhos e até fiapos têm utilidade

Assim como as cascas de frutas e verduras possuem sua utilidade - para caldos, compostagem e até chás -, roupas com defeitos, retalhos e até fiapos possuem utilidade. Na Polo Salvador (@polosalvador_), por exemplo, os retalhos dos tecidos da produção (que chegam a 800 kg por mês) são doados para a Creche Escola Comunitária Fonte de Luz, no Parque São Cristóvão, onde são transformados em estopas e vendidas para empresas locais - o projeto Recostura, do Sesc Mesa Brasil, também doa seus retalhos para a creche escola.

Já quando o projeto Reutilize Reuse, da Humana Brasil, recebe aquela calça com partes puídas demais ou uma camisa com uma manchinha insistente, tais peças nem passam perto de uma lixeira e seguem direto para a equipe de Ana Lícia Oliveira Nascimento, coordenadora do ateliê de costura do centro de triagem do projeto e uma costureira de mão cheia. “Algumas peças chegam para a gente fazer pequenas e variadas reformas, como por um botão ou trocar zíper. Mas outras são transformadas em outras coisas”, explica.

Valorização Social

Bolsas, shorts, saias, adereços para outras peças… As transformações, conta Ana Lícia, podem resgatar até 70%, 80% de uma roupa que não tem condições de ser vendida nas lojas. As pernas de uma calça virão bolsas e o seu zíper um broche de flor, por exemplo. “A questão da sustentabilidade é a nossa preocupação maior e grande objetivo, então buscamos aproveitar ao máximo todo o material que chega até nós. É um projeto que, como um todo, é de grande valorização social”, afirma a coordenadora.



SERVIÇO - BRECHÓS

Brechó Madame Berger

Rua Fonte do Boi, n°3, Rio Vermelho

@brechomadameberger

Brechó Querusar

R. Dra. Praguer Fróes, 155 - Barra

@querusar

Dorothy Brechó

R. do Timbó, 248 - Caminho das Árvores

@dorothybrecho

LOJA HUMANA BRASIL

Unidade Piedade

R. Direita da Piedade, 55 - Centro

Unidade Itapuã

Av. Dorival Caymmi, 95 - Itapuã

@lojahumanabrasil

Brechós Online

Enjoei

www.enjoei.com.br

Repassa

www.repassa.com.br

Troc

www.troc.com.br.