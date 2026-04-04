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SALVADOR

Vídeo: integrantes de “baba de saia” destroem ponto de ônibus em Salvador

Caso aconteceu após homens subirem na estrutura pública

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/04/2026 - 21:14 h | Atualizada em 04/04/2026 - 22:10

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Homens em cima de ponto de ônibus
Homens em cima de ponto de ônibus -

O teto de um ponto de ônibus desabou durante uma comemoração de integrantes de um “baba de saia”, em Salvador, neste sábado, 4. O momento foi registrado e repercutiu nas redes sociais.

O vídeo mostra um grupo de homens vestidos com saias, top e tiaras, dançando em clima festivo.

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Ainda no vídeo, dois homens aparecem dançando em cima do teto do ponto de ônibus, até que a estrutura desaba. Não há detalhes se houveram feridos.

Veja vídeo

Ponto de ônibus são recorrentemente vandalizados

Historicamente, os pontos de ônibus são um dos principais alvos de vandalismo em Salvador. Por anos, a depredação de abrigos de ônibus liderou o ranking dos equipamentos que demandam gastos de reparo em Salvador.

Sobre o baba de saia

O “baba de saia”, também conhecido como “baba do vinho”, é uma tradição difundida no estado da Bahia, especialmente em Salvador.

Essas festividades reúnem grupos de amigos em partidas de futebol onde os jogadores entram em campo caracterizado com roupas e acessórios femininos.

A prática costuma acontecer em alguns períodos específicos do ano, como:

  • Sexta-Feira da Paixão;
  • Sábado de Aleluia;
  • Durante a Semana Santa;
  • Confraternização de fim de ano.

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Tags:

ponto de ônibus vandalismo

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