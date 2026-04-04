SALVADOR
Vídeo: integrantes de “baba de saia” destroem ponto de ônibus em Salvador
Caso aconteceu após homens subirem na estrutura pública
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O teto de um ponto de ônibus desabou durante uma comemoração de integrantes de um “baba de saia”, em Salvador, neste sábado, 4. O momento foi registrado e repercutiu nas redes sociais.
O vídeo mostra um grupo de homens vestidos com saias, top e tiaras, dançando em clima festivo.
Ainda no vídeo, dois homens aparecem dançando em cima do teto do ponto de ônibus, até que a estrutura desaba. Não há detalhes se houveram feridos.
Veja vídeo
🚨”ÊTA DESGRAÇA”: ponto de ônibus desaba durante comemoração após baba de saia em Salvador 😳😂 pic.twitter.com/181u4SFNQP— Danzinho (@eudanzinho) April 4, 2026
Ponto de ônibus são recorrentemente vandalizados
Historicamente, os pontos de ônibus são um dos principais alvos de vandalismo em Salvador. Por anos, a depredação de abrigos de ônibus liderou o ranking dos equipamentos que demandam gastos de reparo em Salvador.
Sobre o baba de saia
O “baba de saia”, também conhecido como “baba do vinho”, é uma tradição difundida no estado da Bahia, especialmente em Salvador.
Essas festividades reúnem grupos de amigos em partidas de futebol onde os jogadores entram em campo caracterizado com roupas e acessórios femininos.
A prática costuma acontecer em alguns períodos específicos do ano, como:
- Sexta-Feira da Paixão;
- Sábado de Aleluia;
- Durante a Semana Santa;
- Confraternização de fim de ano.
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