Vídeo: integrantes de “baba de saia” destroem ponto de ônibus em Salvador

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Homens em cima de ponto de ônibus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O teto de um ponto de ônibus desabou durante uma comemoração de integrantes de um “baba de saia”, em Salvador, neste sábado, 4. O momento foi registrado e repercutiu nas redes sociais.

O vídeo mostra um grupo de homens vestidos com saias, top e tiaras, dançando em clima festivo.

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Ainda no vídeo, dois homens aparecem dançando em cima do teto do ponto de ônibus, até que a estrutura desaba. Não há detalhes se houveram feridos.

Veja vídeo

🚨”ÊTA DESGRAÇA”: ponto de ônibus desaba durante comemoração após baba de saia em Salvador 😳😂 pic.twitter.com/181u4SFNQP — Danzinho (@eudanzinho) April 4, 2026

Ponto de ônibus são recorrentemente vandalizados

Historicamente, os pontos de ônibus são um dos principais alvos de vandalismo em Salvador. Por anos, a depredação de abrigos de ônibus liderou o ranking dos equipamentos que demandam gastos de reparo em Salvador.

Sobre o baba de saia

O “baba de saia”, também conhecido como “baba do vinho”, é uma tradição difundida no estado da Bahia, especialmente em Salvador.

Essas festividades reúnem grupos de amigos em partidas de futebol onde os jogadores entram em campo caracterizado com roupas e acessórios femininos.

A prática costuma acontecer em alguns períodos específicos do ano, como: