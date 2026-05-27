SALVADOR
VLT de Salvador: vídeo revela detalhes inéditos da obra gigante; assista
Novo registro mostra transformação no Subúrbio Ferroviário
As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador seguem avançando em ritmo acelerado e um novo vídeo divulgado pelo canal VDS trouxe imagens inéditas das transformações que já começam a mudar a paisagem do Subúrbio Ferroviário.
O registro mostra o avanço da implantação do trecho 1 do modal, além de detalhes das novas áreas urbanizadas, assentamento de trilhos, obras de contenção da maré e até da futura pista olímpica de skate integrada ao projeto.
Considerado um dos principais investimentos em mobilidade urbana do Governo da Bahia, o VLT terá cerca de 43,7 quilômetros de extensão e 50 paradas, conectando bairros estratégicos da capital baiana ao sistema metroviário.
Obras já mudam cenário no Subúrbio
O vídeo revela equipes atuando simultaneamente em diferentes frentes de trabalho, com instalação de trilhos, preparação da concretagem, drenagem, pavimentação e construção das estruturas ferroviárias.
Outro ponto que chamou atenção foi a implantação de muros de contenção para proteger a futura linha férrea contra o avanço da maré em trechos próximos à Baía de Todos-os-Santos.
Além das intervenções urbanas, as imagens aéreas mostram que parte da chamada “via permanente” — estrutura responsável pela instalação dos trilhos — já está bastante avançada em alguns pontos do trajeto.
Assista vídeo das obras do VLT de Salvador
Governo detalha avanço das obras
Nesta semana, o secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Joaquim Neto, e o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, realizaram uma vistoria técnica no Lote 2 do empreendimento, entre Paripe e Águas Claras.
Segundo o governo estadual, o trecho possui aproximadamente 9,2 quilômetros de extensão e contará com oito paradas, além de um pátio de manutenção leve. A ligação permitirá integração direta com o metrô e com o complexo intermodal de Águas Claras.
Os dados atualizados apontam que o lote já possui cerca de 5,8 quilômetros de duplicação executados, além de avanços importantes em infraestrutura urbana.
Entre os números apresentados estão:
- 537 mil metros cúbicos de terraplanagem;
- aproximadamente 8 quilômetros de pavimentação;
- 2,98 quilômetros de ciclovias implantadas;
- mais de 6 quilômetros de calçadas concluídas.
Na implantação dos trilhos, quase 1 quilômetro de via já foi finalizado com lajes pré-moldadas, além de outro trecho executado pelo método in loco. O governo também informou que mais de 27 mil metros de trilhos já foram entregues nesta etapa das obras.
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Pista olímpica de skate entra na reta final
Outro destaque mostrado no vídeo é a futura arena de skate do Subúrbio, construída dentro do projeto de requalificação urbana ligado ao VLT.
O espaço terá aproximadamente 5 mil metros quadrados e foi projetado dentro dos padrões internacionais da World Skate, entidade responsável pelas regras olímpicas da modalidade.
A estrutura contará com áreas street e park, incluindo bowls, rampas, corrimãos e obstáculos inspirados em pistas internacionais.
Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, a inauguração da pista deve acontecer logo após o São João, entre os dias 25 e 26 de junho.
A proposta do governo é transformar o equipamento em um novo polo esportivo e social para crianças e jovens do Subúrbio Ferroviário, além de colocar Salvador na rota de competições nacionais e internacionais de skate.
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