OPORTUNIDADE
Cachês de R$ 20 mil: Bahia encerra inscrições para editais juninos nesta terça
Editais fazem parte da estratégia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares
Encerra nesta terça-feira, 12, o prazo de inscrições para os quatro editais públicos do Governo da Bahia de credenciamento cultural voltados aos festejos juninos de 2026.
A ação prevê seleções para artistas e bandas não-notórios, grupos de samba junino, trios e quartetos de forró e quadrilhas juninas, com resultado previsto para o dia 30 de maio.
Os editais fazem parte da estratégia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares durante o período junino, fortalecendo artistas e grupos que atuam nas celebrações em diferentes municípios baianos.
Valores
O edital, para os artistas e bandas não-notórios, prevê cachê de R$ 15 mil por apresentação e seleção de até 29 atrações.
Já os grupos de samba junino também contarão com cachê de R$ 15 mil, com previsão de até 21 contemplados.
Os trios e quartetos de forró terão cachê de R$ 15 mil por apresentação e previsão de até 21 atrações selecionadas.
Já as quadrilhas juninas contarão com apoio de R$ 20 mil por apresentação, com expectativa de até 39 grupos contemplados.
As inscrições podem ser feitas online. Os editais completos estão disponíveis também no site da Sufotur.
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