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Cachês de R$ 20 mil: Bahia encerra inscrições para editais juninos nesta terça

Editais fazem parte da estratégia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares

Edvaldo Sales
Por

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Editais fazem parte da estratégia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares
Editais fazem parte da estratégia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Encerra nesta terça-feira, 12, o prazo de inscrições para os quatro editais públicos do Governo da Bahia de credenciamento cultural voltados aos festejos juninos de 2026.

A ação prevê seleções para artistas e bandas não-notórios, grupos de samba junino, trios e quartetos de forró e quadrilhas juninas, com resultado previsto para o dia 30 de maio.

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Os editais fazem parte da estratégia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares durante o período junino, fortalecendo artistas e grupos que atuam nas celebrações em diferentes municípios baianos.

Valores

O edital, para os artistas e bandas não-notórios, prevê cachê de R$ 15 mil por apresentação e seleção de até 29 atrações.

Já os grupos de samba junino também contarão com cachê de R$ 15 mil, com previsão de até 21 contemplados.

Os trios e quartetos de forró terão cachê de R$ 15 mil por apresentação e previsão de até 21 atrações selecionadas.

Já as quadrilhas juninas contarão com apoio de R$ 20 mil por apresentação, com expectativa de até 39 grupos contemplados.

As inscrições podem ser feitas online. Os editais completos estão disponíveis também no site da Sufotur.

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