São João 'raiz': Bahia limita shows milionários e quer tradição para atrair turistas

Governo baiano tem ampliado o espaço para os forrozeiros e artistas locais e celebrado a essência junina - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O mês de junho já se aproxima e na Bahia o São João se espalha pelos 417 municípios, costurando diversidade e experiências culturais autênticas em cada cidade, com as festas, que misturam quadrilhas, forró e sabores da terra, ganham corpo como estratégia turística competitiva. Nos palcos, com cachês mais enxutos e maior transparência, abre-se mais espaço para os forrozeiros raiz e artistas locais, uma exigência do Governo do Estado que busca devolver ao público a essência verdadeira das celebrações juninas.

“O São João é a maior manifestação cultural do povo nordestino, e é na Bahia que ele encontra sua maior expressão”, afirma o titular da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Maurício Bacelar, ressaltando que nenhum outros estado tem uma festa tão bem distribuída por seu território.

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“O Carnaval impressiona pela concentração em Salvador, mas o São João é muito maior, é a maior festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo. Salvador continua sendo a porta de entrada, com sua conectividade aérea e rodoviária, mas cidades como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Senhor do Bonfim e Itabuna se destacam como grandes pólos juninos”, afirma.

Na última semana, em Belo Horizonte, foi encerrado o Roadshow São João da Bahia 2026, evento itinerante promovido pela Setur-BA, que passou também por Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo: quase 500 operadores e agentes de viagens foram capacitados sobre os festejos juninos baianos e a sua diversidade de atrativos, alcançando os maiores emissores de turistas nacionais.

O evento integra a Estratégia Turística Bahia 4.0, que visa o incremento de negócios da indústria de viagens nas 13 zonas do estado, ajudando a consolidar o São João como produto estratégico do turismo da Bahia.

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Hoje, o principal diferencial competitivo dos festejos juninos baianos, acredita o titular da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Gustavo Stelitano, é a diversidade.

“Os festejos acontecem em praticamente todos os 27 territórios de identidade, não se concentrando em apenas um lugar. Além do mais, tem um componente que será sempre forte: a paixão dos baianos e das baianas pela maior festa do interior. O São João contribui para a consolidação do interior baiano como destino turístico e quem vai para as festas, provavelmente vai voltar em outra época, seja pela hospitalidade, alegria, gastronomia ou diversidade cultural”, afirma Gustavo Stelitano.

Este ano, o Governo da Bahia está projetando investir, através de acordos com as prefeituras, R$150 milhões no São João.

"E através da Sufotur, garantir que pelo menos 25% desses recursos sejam destinados às apresentações de artistas do autêntico forró, com ênfase no samba junino, xaxado, baião, xote e no forró pé-de-serra. É uma preocupação constante do governador Jerônimo Rodrigues para que o investimento seja carreado para o fortalecimento da identidade cultural do São João da Bahia e demais festejos juninos, como as festas de Santo Antônio e São Pedro", explica Gustavo Stelitano, ressaltando que essa será uma das principais apostas dos festejos em 2026.

Para o titular da Setur, priorizar a contratação de artistas ligados à cultura junina dessa forma fortalece a tradição e incrementa ainda mais a economia. Em 2025, o São João da Bahia registrou um recorde histórico de mais de 1,8 milhão de visitantes e uma injeção de R$2,3 bilhões na economia do estado - números que a secretária projeta superar este ano.

Autenticidade

“Nosso São João é autêntico: em muitas cidades, a própria população decora as ruas, muitas pessoas que moram fora voltam para sua cidade, e as casas se abrem para receber vizinhos, parentes e até desconhecidos. É uma celebração de portas abertas, de acolhimento e de tradição que sempre atrai muitos turistas”, explica Maurício Bacelar.

Um bom exemplo é a estudante universitária Raíssa Araújo (20), que todos São João viaja de Salvador para Itatim - 3h a 4h de distância da capital.

“Lá tem festa junina, quadrilha, comidas típicas, cantores de fora... É aquele verdadeiro clima de São João, sabe? Sou de Salvador, mas a família do meu pai é de Itatim, então sempre passo as festas lá. Acho que o São João nas cidades grandes foi perdendo encanto e isso pode começar a tomar as menores também, por isso acho importante priorizar os artistas de forró, acredito que isso ajuda a manter a tradição do São João e preservar a festa como conhecemos”, reflete.

“O principal diferencial do São João na Bahia é ser a festa mais democrática que existe”, afirma o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso.

“Todas as classes sociais participam, todos tem um licorzinho, um quentão, uma canjica, um angu… Essa culinária diversificada que movimenta a economia. Além disso, o São João da Bahia também é sobre a participação da família e dos amigos. Muitos que vivem fora, juntam dinheiro o ano inteiro para voltar e dançar um bom forró e a alegria é generalizada, por isso o Nordeste atrai tantos turistas. A Bahia faz o melhor São João do Brasil”, afirma.

E as expectativas estão altas no ramo hoteleiro, com destinos como Lençóis, Mucugê, Amargosa, Cruz das Almas e Jequié alcançando 100% de ocupação nos festejos juninos de 2025 - e outras cidades chegando a 90% -, as projeções para 2026 são as melhores possíveis.

Diversidade

“A Bahia não é apenas um estado, é quase um país por causa da sua dimensão e diversidade, e nesse período atrai públicos regionais e nacionais. Para 2026, esperamos uma ocupação elevada nos destinos tradicionais e crescimento em regiões como a Chapada e Porto Seguro”, explica o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Bahia (Abih Bahia), Wilson Spagnol.

"É quase impossível não criar boas expectativas para o São João", afirma Luís Anselmo, proprietário da Anselmo Turismo. A procura ainda está começando, mas a agência já projeta uma alta demanda tanto por excursões quanto por bate-volta - opção de menor custo e escolhida por quem não tem folga. “O São João é uma das datas mais importantes para o turismo, e esperamos crescimento de pelo menos 10% em relação ao ano passado”. Entre os destinos mais procurados estão Chapada Diamantina, Caruaru e Campina Grande nas excursões, e Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus nos bate-volta.

Mas com festa junina por toda a Bahia, os forrozeiros de plantão tem opções de sobra para escolher. A aposentada Silvana Rose Santana Magalhães (57), por exemplo, vai passar as festas deste ano em Senhor do Bonfim.

“Geralmente passo o São João no interior e essa vai ser a segunda vez que vou para Senhor do Bonfim, porque gostei muito da experiência no ano passado. Sou apaixonada pelo São João e suas tradições, por isso achei ótimo esse investimento que estão fazendo em trazer mais forró raiz para as festas, afinal estamos no Nordeste e essa é a festa mais nordestina possível”, argumenta Silvana Rose.

E além desse incentivo do Estado para aumentar as atrações de forró raiz, há ainda as diretrizes para a contratação de artistas durante os festejos juninos de 2026 do Ministério Público da Bahia (MPBA), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA).

Uma cartilha elaborada a partir da Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, que tem orientado gestores municipais sobre critérios de economicidade, transparência e segurança jurídica nas contratações artísticas realizadas com recursos públicos, reduzindo riscos institucionais e evitando sobrepreços, para que as contratações sejam bem planejadas e compatíveis com a realidade financeira dos municípios.

Para a forrozeira Silvana, reduzir os cachês dos grandes shows abre espaço para bandas menores e valoriza o ritmo. "Que é a essência do São João. Para mim, São João é forró, e incentivar os artistas locais deixa a festa mais bonita e autêntica", afirma. Uma opinião muito parecida com a da técnica de enfermagem Isabel de Fátima.

“Acredito que os grupos e as origens precisam ser valorizados, porque é a nossa raiz, é onde tudo acontece. O São João é uma festa que atravessa gerações, da avó, para a mãe, para os filhos, para os netos... Precisamos resgatar e preservar as quadrilhas, o forró e toda a tradição que envolve os festejos juninos. Preservar essa história inteira e passar o para os mais jovens é essencial”, salienta.