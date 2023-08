Anvisa interdita produtos usados de forma irregular como injetáveis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de todos os lotes dos produtos Dermo Bioestimulador e Preenchedor Cosmobeauty e do Fluido Ultraconcentrado Tonificante Cosmobeauty, fabricados pela empresa Bio Essencialli.

A medida, adotada após a Vigilância Sanitária de Goiás informar sobre eventos adversos graves associados ao uso incorreto dos produtos. A agência informou que não existem cosméticos de aplicação injetável, e que para ser caracterizado como injetável, o produto deve estar registrado na Agência como medicamento ou produto para saúde.

A Anvisa verificou ainda que a empresa fazia divulgação dos produtos. As ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária.

A agência alerta que, no ano passado, foram publicadas duas proibições de produtos por motivos semelhantes aos do caso atual: dez produtos fabricados pela empresa Biodomani e o recolhimento de três produtos da empresa Biometik.

“Devido às notificações irregulares na Agência, alertamos que produtos cosméticos possuem na sua rotulagem o número do processo de regularização do produto e o número da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do titular da regularização do produto na Anvisa”, aponta nota da Anvisa.

Além disso, a agência explica que produtos que estejam regularizados como cosméticos e com a descrição de “Uso Externo” na rotulagem não podem ser injetados em nenhuma parte do corpo, já que não foram desenvolvidos para essa finalidade e, portanto, não têm a qualidade e a segurança necessárias para serem usados de forma injetável.