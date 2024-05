Bahia registra 63 mortes por dengue | A TARDE

Subiu para 63, o número de mortes por dengue na Bahia. Os dados são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, atualizados nesta sexta-feira, 26. Os casos prováveis da doença ultrapassaram a marca de 162.430.

Além desses dados já confirmados, mais de 100 óbitos estão sob investigação. O coeficiente de incidência 1149.0%, enquanto a taxa de letalidade em casos prováveis 0.04% e de casos graves 3.48%.

O estado tem 256 dos 417 municípios em epidemia da doença. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) indicou um aumento de 702,9% nos casos da doença em 2024. Até o dia 20 de abril, 153.404 casos prováveis foram notificados no estado. No mesmo período de 2023, o registro foi de 19.106 casos.