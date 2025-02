Banco de Leite do Hospital Geral Roberto Santos enfrenta estoque crítico

- Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O Banco de Leite Humano do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), que faz atendimento de bebês prematuros e de alto risco, está com seu estoque em situação crítica. Atualmente, a unidade tem distribuído apenas um litro de leite materno por dia, enquanto a demanda diária é de, no mínimo, 3,5 litros para atender a cerca de 50 recém-nascidos internados, muitos deles prematuros e com problemas respiratórios. Esses bebês dependem exclusivamente dos bancos de leite, pois suas genitoras não estão produzindo leite ou não podem dar de mamar por questões médicas.

A escassez tem gerado preocupação entre os profissionais de saúde da ala da maternidade, devido à importância do leite materno para a recuperação e desenvolvimento saudável dos bebês. Dos 50 recém-nascidos internados, apenas 10 estão recebendo o leite humano, prioritariamente aqueles que se encontram em estado mais crítico de saúde. A meta do banco de leite é coletar de 4 a 6 litros por dia, quantidade que não tem sido alcançada para atender a demanda atual. "O leite humano é fundamental, principalmente para os bebês prematuros. Quando não conseguimos fornecer o leite do banco, substituímos por fórmula infantil que não tem os mesmos benefícios e pode até ocasionar alergias alimentares", explica Ana Carolina Meireles, enfermeira assistencial e responsável pelo banco de leite. O principal motivo para o déficit no estoque é uma queda nas doações externas, especialmente em períodos de férias e viagens, quando muitas pessoas que amamentam e costumam doar estão ausentes ou com a rotina alterada.

Para doar é preciso estar amamentando e produzir leite excedente. Além disso, o hospital realiza uma avaliação prévia da saúde da doadora, incluindo exames sorológicos e um questionário sobre o histórico médico. “Não é doadora de leite só a pessoa que está com bebê recém-nascido, se for um bebê de dois, quatro, dez meses, um ano, e ela tiver com leite excedendo, em que o bebê mama mas ela continua com leite no peito, ela pode sim ser uma doadora. Basta estar saudável e com bons resultados dos exames”, explica a responsável pelo banco de leite. Mães interessadas em contribuir podem fazer o cadastro, tanto presencialmente no banco de leite quanto por telefone ou aplicativo de mensagens, caso a coleta seja domiciliar. Ana Carolina esclarece que, para as doadoras externas, o HGRS oferece todo o suporte necessário, incluindo orientação sobre como realizar a coleta de leite, seja com bomba ou manualmente, além de frascos esterilizados para armazenagem. O leite coletado no banco, após ser pasteurizado, pode ser armazenado por até seis meses, possibilitando que os bebês continuem recebendo o leite materno durante a internação.

Para ajudar a manter o banco de leite abastecido, o hospital está promovendo campanhas durante o ano, com foco nos meses de maio e agosto, mas agora, diante da grave situação, intensificou a arrecadação em janeiro. "Estamos com leite para menos de 30 dias e só conseguimos atender 1/5 dos bebês", alerta Ana Carolina. Para mais informações sobre como doar leite materno ou para se informar sobre o processo de doação, as interessadas podem entrar em contato diretamente com o banco de leite do HGRS.