Brasil bate novo recorde com mais de 2 milhões de casos de dengue | A TARDE

O Brasil atingiu a marca de dois milhões de casos de dengue em 2024, de acordo com números atualizados do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, desta quinta-feira, 21. No geral, são 2.010.896 casos prováveis da doença.

Este é o maior número de casos de dengue já registrado no Brasil em um ano, superando 2015, que teve 1.688.688 de casos da arbovirose. Neste momento, o coeficiente de incidência da doença no país é de 990,3 para cada grupo de 100 mil habitantes. A taxa de letalidade para os casos prováveis é de 0,03. O índice sobe para 3,86 entre os casos graves.

Leia mais

>> Ministério da Saúde presta apoio à Bahia no combate a dengue

Epidemiologistas estão preocupados com o alto indicador de óbitos em investigação para a doença. A atual taxa de letalidade é baseada nas 682 mortes confirmadas, sendo que outras 1042 estão sendo investigadas. O número pode elevar a taxa de mortalidade de forma relevante.

A alta de casos de dengue neste ano é atípica pelas proporções acima do esperado. A estimativa é que o Brasil registre 4,2 milhões de infecções até o fim do ano.

A Bahia aparece entre os 10 estados com maior coeficiente de dengue no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o estado apresenta 498,9 registros, atrás de Acre, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal.

Diante do aumento dos casos, 11 unidades federativas já declararam estado de emergência. A medida adotada por AC, AM, DF, GO, MG, ES, PR, RJ, RS, SC e SP vale por seis meses e pode ser prorrogada. As capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo também estão em situação de emergência.