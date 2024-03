Cajazeiras recebe mutirão de vacina V10 gratuita para cães | A TARDE

A 3ª edição do mutirão de vacina V10 gratuita para cães vai acontecer no bairro de Cajazeiras, em Salvador. A iniciativa começará na terça-feira, 5, e seguirá até sexta, 7, no estacionamento do Shopping Cajazeiras, na Estrada do Coqueiro Grande, em Fazenda Grande II.



A mobilização acontece, a partir das 9h, por ordem de chegada. Ao todo, serão mil doses aplicadas diariamente, totalizando 3 mil. Este ano, o projeto assegurou 4.272 doses de proteção contra dez doenças para os cachorros das localidades de São Bartolomeu e Itapuã.

No caso do animal, caso nunca tenha tomado a vacina e seja filhote, é preciso obedecer ao intervalo de 21 a 28 dias entre as doses para a aquisição de anticorpos contra as doenças. A dose de reforço também não deve ultrapassar o período máximo de 30 dias para aplicação.

Em casos extremos de doença, a vacinação pode ser adiada.

Prevenção

A vacina V10 é considerada fundamental na prevenção de doenças como cinomose, parvovirose, coronavirose, adenovirose, para influenza, hepatite infecciosa canina, além de quatro tipos de leptospirose, totalizando dez tipos de antígeno.

A medida municipal visa promover qualidade de vida e saúde aos animais de pessoas de baixa renda, protetores independentes e de ONG’s. A vacina, na rede privada, pode custar até R$270.