Cimeb oferece tratamento com remédios que chegam a custar R$ 160 mil

A amizade das administradoras Laís Gonçalves e Daniela Chaves teve início em uma sala de infusão de medicamentos – local onde remédios são administrados diretamente na veia dos pacientes. Entre efeitos colaterais e o medo de enfrentar um tratamento para esclerose múltipla, as baianas encontraram no Centro de Infusões e Medicamentos Especializados da Bahia (Cimeb) o atendimento humanizado e a assistência especializada que precisavam para seguir em frente.

Antes do Cimeb, pacientes como Laís e Daniela precisariam ficar internados em hospitais para conseguir receber a medicação. Desde 2020, porém, a Bahia passou a contar com o espaço da unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) que está destinado ao atendimento de pacientes em nível ambulatorial que fazem o uso de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) no Estado.

“Em 2 de março, fiz a minha primeira infusão e foi nesse dia que eu conheci Dani e toda a equipe do Cimeb”, lembra Daniela, que realizou, no início de julho, sua quinta infusão no local. “Eles me trataram com toda a compreensão do mundo e, desde lá, sigo em tratamento para a esclerose múltipla, com muitos ganhos e mais qualidade de vida.”

Para abertura do serviço, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 1,2 milhão para aquisição de equipamentos e reestruturação física do espaço localizado no bairro de Brotas, em Salvador. Cerca de 8 mil pacientes são atendidos mensalmente no local, tendo assegurada a possibilidade de ter a medicação administrada e a dispensação de remédios de alto custo com consulta com farmacêutico e equipe multidisciplinar. “Convivo com a esclerose há 8 anos e encontrei no Cimeb um atendimento perfeito”, relata Laís. “O Hospital das Clínicas organizou toda a minha documentação para eu vir para cá, hoje estou tendo acesso a um tratamento realmente eficiente e que tem mudado a minha qualidade de vida.”

O medicamento utilizado pelas amigas para o tratamento da esclerose múltipla é o Natalizumabe, cuja ampola de 15ml pode chegar a custar mais de R$ 8 mil. Entretanto, após o componente farmacêutico ser incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da esclerose remitente recorrente – que representa 85% dos casos –, a medicação passou a ser oferecida de forma totalmente gratuita pela Secretaria de Saúde.

No local, pacientes têm acesso a esse e outros medicamentos de alto custo que podem chegar a custar até R$ 160 mil, como é o caso do Nusinersena, usado para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME). Atualmente, oito pacientes cadastrados no Cimeb fazem uso do medicamento.

Coordenador-geral do centro, Junison Oliveira explica que além de ofertar serviços ambulatoriais de dispensação de medicamentos contemplados no âmbito da estratégia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) disponíveis nas linhas de cuidado dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde (MS), o Cimeb também integra em sua estrutura seis consultórios e uma sala de aplicação de medicamentos com 16 poltronas de infusão, o que faz com que o Centro tenha uma média de 380 pacientes para infusão por mês.

“É um centro de infusão de medicamentos especializados e de alto custo, onde é feita essa aplicação endovenosa em pacientes de toda a Bahia”, informa Oliveira. “No local, as pessoas têm acesso a consultas com uma equipe multidisciplinar, nas quais são orientados sobre modo de uso dos medicamentos, interação medicamentosa, entre outros serviços”, explica o coordenador.

Processo rápido

Daniela conta que todo o processo desde o diagnóstico da doença até o início do tratamento aconteceu de forma rápida, em cerca de três meses. “Dei entrada no processo em novembro de 2022 e consegui iniciar o tratamento bem rápido e ver a evolução que a medicação proporciona”, lembra.

“Após realizar todos os exames e ter o diagnóstico de esclerose, o médico me deu o relatório e a documentação necessária, então eu entrei em contato com o Cimeb e eles me deram um prazo que foi cumprido.” Ela vai ao local uma vez por mês para receber a medicação.

A documentação, segundo o coordenador, passa por triagem e, comprovada a necessidade da dispensação, o paciente é encaminhado para consultas com a equipe multidisciplinar. “Se estiver tudo ok, esse paciente dá início à aplicação do medicamento contando com toda a infraestrutura e corpo técnico no Cimeb”, conta. “Caso o paciente apresente alguma reação, temos um leito com todo aparato para assistir esse paciente, onde ele é estabilizado e, em caso de necessidade, transferido para o Hospital Geral do Estado.”

SERVIÇO

O Cimeb oferece aplicação e distribuição de medicamentos de alto custo para o tratamento de

diversas patologias, como Artrite Reumatoide, Doença de Chron, Esclerose Múltipla, Psoríase,

Lúpus, entre outras.

Para ser atendido, é necessário encaminhamento médico. Com o relatório médico em mãos, o

paciente entra em contato com o Cimeb e agenda uma avaliação dos relatórios para dar andamento

ao processo.

Onde fica:

Av. Laurindo Régis, s/n, Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA

Contato: (71) 3117-1645