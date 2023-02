Confira os cuidados para adotar em casa no Pós-Carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta a população sobre os cuidados que podem ser adotados em casa para ter um estilo de vida saudável e tratar infecções leves de maneira domiciliar, evitando buscar por atendimentos em postos para casos sem gravidade.

A vice-prefeita e secretária da pasta, Ana Paula Matos, explica que até agora não foi registrado aumento de casos relacionados às síndromes respiratórias depois do Carnaval, descartando no momento uma onda de viroses na cidade.

“A SMS, por meio da Diretoria de Vigilância à Saúde (DVIS), segue atenta e monitorando o cenário na capital baiana e reitera que a maioria dos casos pode ser tratada em casa, sem a necessidade de ir aos postos de saúde, para que esses possam acolher os casos que requerem maior atenção e cuidados, por conta de riscos à vida e complicações maiores”, orienta a médica infectologista da SMS, Adielma Nizarala.

Dicas de cuidados com a saúde

Hidratação

Adielma Nizarala sugere que depois de perder muito líquido nos dias quentes e de festa, é necessário beber bastante água.

Mal-estar

Ao amanhecer pós Carnaval, o mal-estar geral é muito comum. “Isso é uma consequência da privação do sono, do excesso de atividades físicas, alimentação inadequada, exposição ao sol e pouca hidratação”.

Nizarala diz que o repouso, uma alimentação balanceada e a hidratação são o melhor tratamento.

Contudo, se depois desses dias de folia a pessoa for acometida por sinais de adoecimento, como diarreia, vômito, sintomas respiratórios, entre outros, é importante evitar contato direto com outras pessoas e buscar atendimento médico na rede básica de saúde.

“UPAs e emergências hospitalares devem ser procuradas apenas em casos de sintomas mais graves. Outra dica fundamental é evitar a automedicação”, destaca a médica.

Cansaço

As dicas para se recuperar do cansaço são parecidas com aquelas para a recuperação da ressaca e inclui dormir horas suficientes para a reposição das energias, ter uma dieta balanceada, beber bastante água, adotar técnicas de relaxamento como yoga e meditação, evitar o estresse, o consumo exagerado de álcool, nicotina e drogas e os estimulantes em excesso.