Conselho de Oftalmologia alerta para risco de uso de pomadas | A TARDE

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) divulgou, nesta sexta-feira, 29, orientações a respeito do uso de pomadas capilares. A medida acontece em virtude do aumento do uso de pomadas para modelar e fixar penteados causando, dessa forma, prejuízos oculares. Os casos indicam que produtos têm provocado dor e irritação nos olhos, pálpebras inchadas e dificuldade para enxergar.

Segundo o CBO, fórmulas que contam com metilcloroisotiazolinona (MCI) e metilsotiazolinona (MI) - ambos compostos químicos utilizados em cosméticos dessa natureza - são uma ameaça à visão. Esses conservantes contêm elementos tóxicos à pele e mucosas, podendo causar alergias e queimaduras nos olhos e na pele, além de toxicidade pulmonar e neurotoxicidade.

Sérgio Kwitko, membro do CBO e presidente da Sociedade Brasileira de Córnea (SBC), elencou uma série de cuidados. Segundo ele, a primeira medida de proteção é consultar os rótulos das embalagens dos produtos, descartando a compra ou uso daqueles que possuem metilcloroisotiazolinona (MCI) e metilsotiazolinona (MI) em suas fórmulas.