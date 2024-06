Dia D contra poliomielite: veja locais de vacinação em Salvador | A TARDE

Neste sábado, 8, das 8h às 16h, 90 locais da capital baiana estarão de portas para o Dia D da vacinação contra a Poliomielite (paralisia infantil). Durante todo o dia, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também vai disponibilizar as vacinas contra a dengue, Influenza, e Covid XBB.

Estarão aplicando a vacina 82 unidades de saúde, três shoppings, três supermercados, e dois home center, espalhados nos 12 Distritos Sanitários da cidade.

O público-alvo da vacina Poliomielite VIP e VOP é formado por crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A meta da SMS é proteger contra a pólio 145,5 mil crianças.

Já as doses contra a dengue são voltadas para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina contra Influenza/gripe será aplicada nos grupos prioritários e a população geral a partir de 6 meses de idade. Por fim, a vacina Covid XBB estará disponível para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e os grupos prioritários.

Formam os grupos prioritários para a Vacina Covid XBB as pessoas de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; Indígenas, Ribeirinhos e quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da Saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

O novo secretário de Saúde da capital, Alexandre Reis, destaca que as estratégias de vacinação em Salvador têm se mostrado essenciais para manter a população livre de diversas doenças, e convida a população a participar deste dia D.

“Para este sábado, estamos aproveitando o Dia D Nacional da Campanha contra Poliomielite para ofertar também os demais imunizantes das estratégias em curso. Serão 90 locais de vacinação, tanto em unidades quantos em pontos de grande circulação de pessoas, a exemplo de shoppings e mercados, para facilitar ainda mais a dinâmica da vacina para os público-alvo, estando perto de todos, em cada canto da cidade. Então, reiteramos esse convite especial para que compareçam e colaborem com o objetivo coletivo de termos uma cidade com cada vez mais pessoas imunizadas e livres dessas doenças”, convida.

Pontos de vacinação:

DS São Caetano/Valéria – USF Boa Vista de São Caetano, UBS Péricles Laranjeiras (18° CS), UBS Marechal Rondon, USF Alto do Cabrito, USF Pirajá, USF Recanto da Lagoa II, UBS Frei Benjamin, USF Capelinha, USF Alto do Peru, USF Deputado Luiz Braga, USF Recanto da Lagoa I, USF Bom Juá, USF FIAS e USF Lagoa da Paixão.

DS Liberdade –USF San Martin III, USF Santa Mônica, Multicentro Liberdade e UBS Maria Conceição Imbassahy (16 CS).

DS Centro Histórico – Home Center Ferreira Costa – Barris (das 9h às 16h), UBS Barbalho, UBS Ramiro de Azevedo e USF Gamboa.

DS Pau da Lima – Shopping Ponto Alto (9h às 16h), UBS Pires da Veiga, UBS Dra. Cecy Andrade, UBS Vale dos Lagos, UBS Castelo Branco, USF Vale do Cambonas, USF São Marcos I, USF São Marcos II, USF Gal Costa, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Vila Canária, USF Dom Avelar, USF João Roma Filho e USF Canabrava, USF Nova Brasília.

DS Itapuã –Home Center Ferreira Costa – Paralela (das 9h às 16h), USF Eduardo Mamede e USF KM17.

DS Brotas – Atakarejo – Vasco da Gama (das 9h às 16h), USF Polêmica, USF Santa Luzia, USF Candeal Pequeno, USF Vale do Matatu, UBS Cosme de Farias, UBS Manoel Vitorino e UBS Mario Andrea.

DS Cabula/Beiru – Shopping Bela Vista (das 9h às 16h), UBS Santo Inácio, UBS do CSU Pernambués, USF Prof. Fernando Filgueiras – Cabula VI, USF Estrada das Barreiras, UBS Rodrigo Argolo, USF Mata Escura, USF Calabetão e USF Raimundo Agripino.

DS Cajazeiras – UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras XI, USF Jardim das Mangabeiras, USF Cajazeiras X e USF Yolanda Pires.

DS Itapagipe – UBS Ministro Alkimin e USF Joane Leste.

DS Barra/Rio Vermelho – Shopping Salvador (9h às 16h), UBS Clementino Fraga (5º CS), Multicentro Amaralina – CRDC, USF Garcia, USF Calabar, USF Lealdina Barros e USF Sabino Silva.

DS Boca do Rio – Supermercado Hiperideal – Armação (9h às 16h), USF Parque de Pituaçu, USF Imbuí, USF Curralinho e USF Zulmira Barros.

DS Subúrbio Ferroviário (das 8h às 14h) – UBS Periperi, UBS Sérgio Arouca, USF Alto de Coutos II, USF Beira Mangue, USF Bom Jesus dos Passos, USF Ilha De Maré, USF Itacaranha, USF Paramana, USF Plataforma, USF Teotônio Vilela e

USF Vista Alegre.

