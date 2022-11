Dia Mundial do Diabetes: Confira dicas de conscientização e prevenção

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado no dia 14 de novembro e representa uma oportunidade para conscientizar a população para a prevenção e cuidados com a doença, que atinge 16,5 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento da Federação Internacional de Diabetes, divulgado em 2019.

“Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico com início do tratamento adequado, menor o efeito da glicose nos órgãos alvo, diminuindo o desenvolvimento das complicações”, alertou a endocrinologista e diretora médica do Leme, Dra. Marla Cruz

A Diabetes é diagnosticada através de um exame de sangue que mostra se há alteração na taxa de glicemia e, para ter certeza do resultado é necessário a realização de outros exames mais aprofundados como hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose, mais conhecido como Curva Glicêmica.

“A hemoglobina glicada é a média da glicemia nos últimos 3 meses, já no teste oral de tolerância à glicose, o paciente ingere uma quantidade de açúcar para vermos a resposta dessa sobrecarga com a glicemia” afirma a especialista.

A doença é dividida em dois tipos: genética (tipo 1) e adquirida ao longo da vida (tipo 2). O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune tratada com uso de insulina, planejamento alimentar e atividades físicas para controlar o nível de glicose no sangue.

Já o diabetes tipo 2 é definido quando o organismo não consegue usar devidamente a insulina que produz ou a produção é insuficiente. No tipo 2, a doença pode ser controlada com atividade física e planejamento alimentar, mas, em alguns casos, é necessário o uso de insulina e/ou outros medicamentos orais.

“É muito importante fazermos exames periódicos para detecção de doenças, principalmente quando a pessoa apresentar sintomas como perda de peso, excesso de ingestão de água, sede excessiva e aumento do número de vezes de querer urinar”, disse Dra. Marla.

A especialista afirma ainda, que manter um estilo de vida saudável é fundamental para que a doença seja controlada, incluindo uma rotina ativa, alimentação com dieta equilibrada, acompanhamento médico regular.

“A manutenção do peso adequado através de uma dieta balanceada e exercícios físicos previne muitas doenças, incluindo a diabetes”, orientou a médica.