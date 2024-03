Duas mortes por chikungunya são confirmadas na Bahia | A TARDE

Duas pessoas morreram por chikungunya na Bahia nesta segunda-feira, 11. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), os pacientes moravam nos municípios de Ipiaú e Teixeira de Freitas, cidades localizadas no sul e extremo sul da Bahia.

Até o sábado, 9, foram notificados 3.918 casos prováveis da doença no estado. Em 2023, foram 4.747 casos prováveis de chikungunya, o que representa uma redução de 17,5%.

Ao todo, 12 óbitos por dengue foram confirmados pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito da Sesab. Ainda conforme o órgão, 175 municípios baianos em estado de epidemia da dengue.

O sudoeste concentra o maior número de mortes no estado.

Epidemia

De acordo com a Sesab, além dos 175 municípios baianos em estado de epidemia da dengue, outros 67 estão em risco e 18 em alerta.

São 45.386 casos prováveis da doença até sábado (9), com um aumento de 307,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Nenhum óbito por zika foi confirmado.