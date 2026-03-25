Em coma há 10 anos: entenda o estado de saúde da herdeira da Pernambucanas

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O estado de saúde de Anita Harley, herdeira da rede Pernambucanas, voltou a chamar atenção após a série “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”. Em coma desde 2016, ela vive uma condição considerada grave e complexa.

O coma é uma emergência médica caracterizada pela inconsciência profunda e ausência de resposta a estímulos. Não é uma doença, mas um sinal de que há comprometimento das funções cerebrais, que pode ser temporário ou permanente.

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Entre as causas mais comuns estão o:

Acidente Vascular Cerebral (AVC);

traumas;

alterações de glicose;

intoxicações;

infecções como meningite e encefalite.

Escala de Coma de Glasgow

Na avaliação, médicos analisam sinais vitais e reflexos e utilizam a Escala de Coma de Glasgow para medir o nível de consciência. Exames ajudam a identificar a causa e orientar o tratamento, que busca estabilizar o paciente e reverter o quadro quando possível.

A recuperação varia conforme a gravidade, a causa e o tempo em coma. Em alguns casos, há melhora em semanas; em outros, o paciente pode evoluir para estado vegetativo — quando mantém funções básicas sem consciência — ou para morte cerebral.

O caso de Anita Harley

Segundo a série disponível no Globoplay, Anita entrou em coma após um AVC e permanece internada desde então.

O caso também envolve uma disputa judicial bilionária pelo controle de seu patrimônio, com diferentes versões sobre quem deve responder por decisões pessoais e empresariais em seu nome.