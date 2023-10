Estado faz bloqueio vacinal após caso de catapora em maternidade

Uma profissional de saúde do Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba) fez um bloqueio vacinal e o uso de imunoglobulina humana após o diagnóstico positivo para catapora na última terça-feira, 19. Esta é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo vírus Varicela-Zoster, sendo o registro de notificação compulsória.



Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), também foi recomendada pelas equipes de vigilância do Estado da Bahia e do município de Salvador a seguinte medida sanitária: até 3 de outubro, a unidade deve restringir novas admissões de gestantes de alto risco com indicativo de que seus bebês utilizarão a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo).

A medida é exclusiva a esse perfil de paciente a fim de reduzir o risco de possíveis transmissões e eclosão de novos casos com mais efetividade, tendo em vista que este é o setor laboral da profissional com diagnóstico positivo para catapora.

As gestantes de risco habitual, assim como os serviços de cirurgias eletivas, abortamento legal e atendimentos ginecológicos estão com funcionamento normal, ou seja, sem quaisquer restrições. Em 2023, a Bahia registrou 900 casos da doença.