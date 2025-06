Maio Bordô : caminhada em Salvador alerta para dores de cabeça

- Foto: Shutterstock

Salvador será palco de uma caminhada especial neste domingo, 25, a partir das 7h, na Avenida Centenário, em apoio aos pacientes que convivem com dores de cabeça recorrentes, como enxaqueca e cefaleia tensional.

A iniciativa é promovida pelo Instituto FEME, em parceria com o Núcleo de Neurologia da Bahia e a Sociedade Brasileira de Cefaleia, integrando as ações do Maio Bordô — mês dedicado à conscientização sobre as dores de cabeça.

O evento, que terá início em frente à clínica Núcleo de Neurologia da Bahia (NNB), tem como objetivo alertar a população sobre a importância de reconhecer que ter mais de três episódios de dor de cabeça por mês não é normal e merece avaliação médica. "Muitas pessoas convivem em silêncio com dor, acreditando que é parte da rotina — quando, na verdade, existem tratamentos eficazes que podem transformar a qualidade de vida."

“A ideia é quebrar o tabu e mostrar que existem tratamentos eficazes que podem transformar a qualidade de vida dessas pessoas”, destacam os organizadores.

A caminhada também busca ser um espaço de acolhimento e apoio à causa, reunindo profissionais de saúde, pacientes e familiares em um momento de informação e mobilização social.

Inscrições

Para participar do evento, basta acessar e preencher um formulário de inscrição disponibilizado pelos organizadores. A caminhada é gratuita.

“É importante lembrar que ter dor de cabeça frequente não é normal. Se você tem três crises de dor de cabeça por mais de três meses você precisa buscar um neurologista para buscar um tratamento”, ressaltou a neurologista Priscila Leite.