Médica baiana integra Força Nacional da Saúde no Rio Grande do Sul | A TARDE

A médica soteropolitana Maria Elisa Garrido iniciou neste mês a sua atuação na Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), no Rio Grande do Sul, para prestar assistência às vítimas das severas enchentes que devastaram 97% do estado.

"Esta é a minha primeira missão com a Força Nacional do SUS e, desde a nossa chegada, meus colegas têm enfatizado que esta experiência é única. Tradicionalmente, a intervenção da Força Nacional ocorre após o agravamento da situação, quando a urgência já passou. No entanto, aqui a urgência é palpável: chegamos em um local ainda sob chuva, com pessoas desabrigadas. Estamos vivenciando a emergência em tempo real”, explica.

Maria Elisa faz parte da ação que une profissionais de diversas regiões do país na prevenção até os cuidados paliativos dos gaúchos. O grupo é formado por emergencistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Em Salvador, Maria Elisa atua como médica reguladora e intervencionista nas ambulâncias, oferecendo atendimento direto à população em situações de urgência e emergência. A profissional também trabalha em uma unidade de terapia intensiva, assistindo pacientes em estado grave.

A médica, que iniciou sua trajetória no sistema público de saúde em 2018, após a formação médica, diz que sua missão no estado abrange não apenas a aplicação de conhecimentos técnicos para tratar doenças como leptospirose e pneumonias, mas envolve também um aspecto humanitário.

“Recebemos pacientes que buscam não apenas cuidados médicos, mas também acolhimento emocional. Eles anseiam por uma conversa, por desabafar com alguém que possa oferecer apoio sem estar imerso em seu sofrimento. É gratificante poder oferecer diversos tipos de assistência, desde conselhos até um simples abraço ou um olhar compassivo. Cada interação nos ensina e nos enriquece. Estamos aqui para contribuir da melhor forma possível e aprender com essa experiência única."

