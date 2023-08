Médico baiano atinge marca de mil cirurgias robóticas

O urologista Nilo Jorge Leão alcançou a marca de mil cirurgias robóticas realizadas, tornando-se o cirurgião do Nordeste com maior volume individual do procedimento. O feito se completou na primeira semana de agosto. Dentre as vantagens das cirurgias, menor tempo de recuperação, menos chance de sangramento e maior segurança. Dos mil procedimentos realizados por Nilo, 910 foram na capital baiana.

“São mil vidas de pacientes majoritariamente com câncer que conseguiram ser beneficiadas de forma menos dolorosa, menos agressiva. Esse paciente não precisa mais migrar para São Paulo e Rio de Janeiro. Fui buscar minha formação fora e hoje tenho orgulho de saber que a minha população tem a mim e minha equipe como referência”, comemora.

Nilo Jorge Leão é chefe do Serviço de Urologia do Hospital Mater Dei e do Hospital Municipal e coordenador da Uro-oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce. As cirurgias robóticas foram consagradas na urologia e na ginecologia, mas são realizadas no intestino e tórax.

