Ministério da Saúde: 65 mil pessoas estão na fila por transplante

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que mais de 65 mil brasileiros se encontram na fila de espera para um transplante de órgãos.

O número atual corresponde a um dos maiores já registrados nos últimos 25 anos. Dentro do montante, quase 400 aguardam por um coração, segundo a atualização do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

Dentro destes, está agora Fausto Silva, o 'Faustão'. O boletim médico divulgado na noite deste domingo, 20, informou que o apresentador teve uma piora no quadro clínico e, com isso, precisará transplantar o órgão vital.

Mesmo com a fila por um coração sendo menor, a situação desses pacientes é mais delicada.

Órgão com maior fila de espera, com 37 mil pessoas, o rim é mais fácil de encontrar um doador, uma vez que cada um possui dois rins e existe a possibilidade de doar um e viver apenas com o outro.

Dados do SNT mostram que, depois do rim, a fila é maior por córneas; fígado; pâncreas e rim, juntos; e coração.

Dados

Em média, a fila de espera por um transplante de órgãos costuma variar entre dois e 18 meses, a depender da necessidade de cada um. Apesar de respeitar uma ordem cronológica, a fila também pode priorizar casos mais urgentes.

A associação Brasileira de Transplante de Órgãos informou que, em 2022, das 432 pessoas que entraram na fila de um coração novo no Brasil, 105 morreram antes de receber o transplante. O número corresponde a 24% dos casos.