Prefeitura anuncia retomada de vacinação contra dengue | A TARDE

A prefeitura de Salvador anunciou que vai retomar a vacinação contra a dengue e ampliar a imunização contra a gripe, a partir de quinta-feira, 2. Todas as aplicações de doses em unidades de saúde do município foram suspensas nesta quarta-feira, por causa do feriado do Dia do Trabalhador.

A vacinação contra a dengue estava suspensa em Salvador há cerca de uma semana, por causa da falta de imunizantes. Com a chegada de 21.994 doses, a vacinação voltará a ser feita.

Já a imunização contra a gripe seguia na capital baiana, mas atendia apenas o público prioritário. Agora, qualquer pessoa a partir de 6 meses já pode receber a vacina.

Confira quem pode se vacinar contra a dengue e contra a gripe na capital baiana a partir de quinta:

Dengue

Público: adolescentes de 10 a 14 anos

Horário: a partir de 10h

Documento: cartão SUS de Salvador e documento original com foto

Gripe

Público: a partir de 6 meses

Horário: 8h a 17h

Documento: cartão de vacina e documento original com foto.