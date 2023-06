Primeiro caso de Candida Auris é identificado em bebê de São Paulo

Publicado quarta-feira, 07 de junho de 2023 às 19:29 h | Atualizado em 07/06/2023, 19:40 | Autor: Da Redação ouvir

O primeiro caso do 'superfungo' Candida auris foi registrado no Estado de São Paulo, o paciente é um bebê prematuro. O Hospital da Mulher da Unicamp, em Campinas, confirmou o caso nesta quarta-feira, 7. Entre as medidas de precaução, o hospital determinou a desinfecção do local de internação e dos equipamentos com produto à base de peróxido de hidrogênio. A limpeza da área ocorre a cada 3 horas. O bebê apresenta boa evolução clínica, apesar de “condições associadas” à sua prematuridade e baixo peso. O quadro não estaria diretamente ligado à infecção, segundo o hospital. “Como princípio metodológico de redução do risco de disseminação do fungo, o Hospital adotou precaução de contato no tratamento de bebês que tenham sido atendidos por profissionais com histórico de contato direto com o caso”, afirma o comunicado. O Candida auris é um fungo resistente a antibióticos, com alta taxa de letalidade e capaz de se espalhar rapidamente. Dados do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos estimam que metade dos pacientes morre três meses após a infecção. - Foto: Leonor Hailey | CDC