Prioridade na vacinação contra dengue serão pessoas entre 6 e 16 anos | A TARDE

Após reunião com os técnicos do Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, 15, ficou definido que o imunizante vai ser aplicado, preferencialmente, em crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos.

“A OMS [Organização Mundial de Saúde] define algumas limitações de idade para o uso dessa vacina. É um quantitativo pequeno. Então, tinha que fazer uma discussão de como seria a distribuição desse uso em todo o território nacional, equilibrando o melhor resultado epidemiológico com a cobertura maior dos municípios”, pontuou o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PIN), Eder Gatti.

“O comitê técnico orienta que a gente siga o que a OMS coloca. De 6 a 16 vai ser uma faixa etária que vamos priorizar. Dentro dessa faixa etária vamos decidir qual o melhor grupo etário a se vacinar e atingir o melhor resultado que seja operacionalmente interessante para estados e municípios, ou seja, que eles consigam executar da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo a gente consiga ter resultados epidemiológicos”, acrescentou Gatti.

O diretor ressaltou que a estratégia de vacinação contra a dengue ainda precisará ser definida com as secretarias estaduais e municipais.

“Não tem como dar uma resposta definitiva de como vai ser a estratégia de forma detalhada porque precisamos fechar isso com os estados e municípios. O Ministério da Saúde compra as vacinas, trabalha toda a logística de distribuição para todo o território nacional, mas a execução da política conta com a participação dos estados e municípios”, afirmou o diretor do PIN.

A vacina contra a dengue não é produzida em larga escala e necessita de duas doses para total proteção, o que dificulta a estratégia para imunização da população. O imunizante Qdenga, da empresa japonesa Takeda Pharma Ltda., foi aprovado para uso no Brasil em março do ano passado.

Segundo a empresa Takeda, a previsão é que sejam entregues 5,082 milhões de doses em 2024, entre fevereiro e novembro. As duas doses do imunizantes devem ser administradas com intervalo de 3 meses.