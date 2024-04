Radioterapia amplia serviços oncológicos do Hospital da Mulher | A TARDE

A dona de casa Rosineide Santos descobriu um câncer de mama há pouco mais de um ano. E foi no Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos (HM), unidade da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), em Salvador, que ela encontrou o tratamento médico e o acalento que precisava para enfrentar um momento tão delicado. “Cheguei aqui muito mal, mas tenho de agradecer a Deus, aos enfermeiros e a toda a equipe médica que me recebeu com muito amor e carinho.”

Desde que foi inaugurada, em janeiro de 2017, a área de oncologia do HM, referência no segmento, já realizou mais de 64 mil sessões de quimioterapia e quase 71 mil atendimentos médicos em oncologia clínica, além de cirurgias oncológicas, para mulheres dos 417 municípios baianos. Recentemente, a unidade foi habilitada como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

Nos próximos meses, o HM terá um novo serviço de assistência especializada para tratamento de câncer, a radioterapia. Com 77% de avanço, as obras para instalação do serviço têm previsão de finalização ainda em 2024, com investimento de R$ 41 milhões. As intervenções acrescentarão 5 mil m² de área construída e mais cerca de 80 leitos, aumentando a capacidade de internamento para 243 leitos. Atualmente, o HM possui 163 leitos distribuídos em clínica médica, clínica cirúrgica, UTI Adulto e Hospital Dia.

Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana destaca que o novo serviço qualifica ainda mais o tratamento de câncer de mama na unidade, conhecida pela assistência especializada e humanizada às pacientes. “A radioterapia vai contar com dois aceleradores lineares, equipamento que torna o combate ao câncer mais eficiente e preciso”, explica. “O Governo da Bahia não tem poupado esforços para ampliar e qualificar a rede oncológica em toda a Bahia e o Hospital da Mulher é um grande exemplo desse esforço.”

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que, em 2023, o câncer de mama continuou como o tipo mais predominante entre as mulheres do Brasil, chegando a quase 74 mil casos. Um levantamento feito pela Sesab aponta que, na Bahia, o câncer é a principal causa de morte de mulheres entre 10 a 49 anos, totalizando 21,06% dos registros, com destaque para os cânceres de mama e de colo do útero.

“Tratamento com Amor”

Chamado de “Tratamento com Amor”, o serviço de oncologia do HM conta com uma equipe multiprofissional que cuida das diversas demandas da assistência às pacientes. “Todas as pacientes que fazem o procedimento cirúrgico para tratamento de câncer precisam desse acompanhamento clínico, além do atendimento das pacientes que realizam a quimioterapia”, explica a diretora médica do Hospital da Mulher, Jamille Martins.

As pacientes também podem passar pela cirurgia de reconstrução de mama na própria unidade, onde também é disponibilizado o procedimento para mulheres com gigantomastia mamária. Ao longo dos sete anos e meio de funcionamento, já foram realizados mais de 1,5 mil procedimentos do tipo.

Apesar de ser referência em oncologia, o Hospital da Mulher oferece atendimento em diversas áreas, sendo o segundo maior hospital especializado na saúde da mulher do Brasil. Em sete anos de funcionamento, a unidade já realizou quase 4 milhões de atendimentos, dispondo de serviços para diagnóstico e tratamento em oncoginecologia, oncologia clínica, mastologia, cirurgia reparadora, planejamento familiar, reprodução humana e endometriose, bem como mulheres que foram expostas à violência sexual através do Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual.

“O HM é predominantemente cirúrgico, ou seja, resolvemos demandas de alta complexidade de ginecologia que os hospitais que não são especializados não fazem, que são os procedimentos mais complexos”, explica Jamille. “Além disso, também somos referência no tratamento e diagnóstico da endometriose, já tendo atendido mais de 10 mil mulheres nos últimos anos, e no serviço de reprodução humana, totalmente inovador no Sistema Único de Saúde.”

A massoterapeuta Lucineide Silva é uma das pacientes atendidas pelo Centro de Reprodução Humana do Hospital da Mulher. Aos 30 anos, a baiana foi acolhida pela equipe multidisciplinar da unidade e conta que encontrou todo o tratamento e assistência. “Vim para dar continuidade ao meu tratamento de ovário policístico e agora estou fazendo acompanhamento para conseguir superar esse problema e, enfim, engravidar.”

Diretor-geral da unidade, Marco Antônio Andrade destaca a amplitude da assistência da unidade. “Referência para a assistência à mulher, atendemos pacientes dos 417 municípios do estado. Temos a honra de ser uma unidade certificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Para além da qualidade dos serviços prestados na assistência, o Hospital da Mulher também é destaque em ensino e pesquisa com foco no estudo do câncer na Bahia e participações em programas de destaque nacional, por meio de parcerias com o Ministério da Saúde, a Beneficência de São Paulo (BP) e a Sociedade Internacional de Mastologia”, elenca.

Lucineide Silva é uma das pacientes atendidas pelo Centro de Reprodução Humana | Foto: Leonardo Rattes | Secom

Casa da Mulher: conforto e acolhimento



Criada com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento das pacientes oncológicas residentes em municípios distantes a mais de 100 quilômetros de Salvador, a Casa de Apoio à Mulher com Câncer (CAMC), no Monte Serrat, recebe pacientes e acompanhantes que, além de hospedagem, têm acesso a terapias ocupacionais, oficinas de capacitação e atendimento nutricional e psicológico.

O local é equipado com dormitórios com capacidade para 45 pessoas, banheiros adaptados, refeitório, cozinha experimental, além de área de convivência. Inaugurada há dois anos, a Casa já recebeu mais de 40 mil pacientes.

Serviço atende vítimas de violência sem agendamento



Com grande parte dos atendimentos realizada a partir da Central Estadual de Regulação (CER), o Hospital da Mulher também oferece assistência para pacientes de demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio. O Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual, conhecido como AME, acolhe mulheres (cis ou trans), homens trans e adolescentes do sexo feminino a partir de 12 anos expostas a situações de abusos e violência sexual. A unidade dispõe de equipe multiprofissional com médicas ginecologistas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas, com atendimento 24 horas.

Ao dar entrada na unidade, a paciente realiza exames laboratoriais sorológicos, profilaxia para HIV e ISTs, contracepção de emergência e exames médicos em parceria com o IML. Quando do desejo da mulher, o HM também disponibiliza acompanhamento à delegacia especializada para registro da ocorrência. Desde 2017, o Serviço AME já acolheu mais de 1,2 mil pacientes.

Feiras itinerantes

Por meio das Feiras Saúde Mais Perto promovidas pela Sesab, os profissionais do Hospital da Mulher levam os serviços da unidade para diversos municípios baianos. “Participando das Feiras, conseguimos levar toda a infraestrutura, profissionais de mastologia, ginecologia, nutrição para mais perto da população”, explica a diretora médica do HM, Jamille Martins.

Em 2024, o HM já realizou 2.868 atendimentos em feiras realizadas em Salvador, Ibotirama, Alagoinhas e Camaçari. Foram 584 consultas com ginecologistas, 332 com mastologistas, 507 com nutricionistas, além de 1.444 exames preventivos.

“O papel do Hospital da Mulher é de fundamental importância nas Feiras Saúde Mais Perto”, avalia o coordenador das Feiras, Edvaldo Gomes. “Com esse aparato, conseguimos interiorizar os serviços, fazendo com que a população feminina tenha acesso à saúde de qualidade.”





Serviços Como ser atendida Procedimentos agendados: 1º passo – Procurar uma Unidade Básica de Saúde 2ª Passo – A Secretaria da Saúde do Município faz o agendamento da consulta pelo sistema Lista Única, gerido pela Central de Regulação da Sesab Obs.: Se já possuir encaminhamento, entrar em contato com a secretaria municipal para solicitar o cadastro na Lista Única e o agendamento de sua consulta/procedimento. Atendimento sem agendamento: Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual (AME) - Procurar diretamente a unidade. Os serviços de emergência funcionam 24 horas Feiras Saúde Mais Perto: 1ª passo - Para participar, basta levar RG, CPF, Cartão do SUS e solicitação médica (para ultrassom e exames laboratoriais).